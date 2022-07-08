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السيسي ناعيا شينزو آبي : كان صديقا مخلصا لمصر داعما لها في كل الأوقات والظروف

وتابع: إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي.

السيسي ناعيا شينزو آبي : كان صديقا مخلصا لمصر داعما لها في كل الأوقات والظروف
المال - خاص

المال - خاص

3:49 م, الجمعة, 8 يوليو 22

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى خبر وفاة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، بالأسى والحزن، وقال الرئيس السيسي: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.

وأضاف الرئيس: لقد كان شينزو آبي صديقًا مخلصًا لمصر، محبًا لها، داعمًا لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورًا غير مسبوق على جميع الأصعدة.

وتابع: إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي.

المال - خاص

المال - خاص

3:49 م, الجمعة, 8 يوليو 22