السيسي ناعيا شينزو آبي : كان صديقا مخلصا لمصر داعما لها في كل الأوقات والظروف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى خبر وفاة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، بالأسى والحزن، وقال الرئيس السيسي: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.

وأضاف الرئيس: لقد كان شينزو آبي صديقًا مخلصًا لمصر، محبًا لها، داعمًا لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورًا غير مسبوق على جميع الأصعدة.

وتابع: إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي.