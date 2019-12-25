السيسي : مهما الأسعار انخفضت طبقة كبيرة من شعبنا ظروفها صعبة «الغلبان يعمل إيه» (فيديو)

وقال الرئيس : انتا بتقارن بأنهي سعر ولمين ؟ .. ليا وليك وللطبقة المتوسطة ولا للناس محدودة الدخل ؟ .. انا بتكلم عن محدودة الدخل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه حريص على خفض أسعار منتجات السلع التي تتولاها الحكومة أو القوات المسلحة ، بما يتناسب مع محدودي الدخل ، وليس الطبقات المتوسطة.

وقال الرئيس في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف ، عقب افتتاح مجمع للإنتاج الحيواني بالفيوم : الاسعار بدأت تنخفض .. لكن لسة فيه طبقة كبيرة جدا من شعبنا ظروفها صعبة مهما كانت الاسعار بتنخفض .. انت بتقارنا بأنهي سعر ؟ .. لمين ؟ ليا وليك وللطبقة المتوسطة ولا للناس محدودة الدخل .. انا بتكلم عن محدودة الدخل .. لان أي حد يلبي مطلب ولاده وبيته وحاله .. لكن الغلبان هيعمل ايه يعني.

حسن الإدارة شرط النجاح

وأكد الرئيس السيسي أن وزير الزراعة الجديد لا يسأل عن الوزارة نظرا لأنه تولى المسؤولية منذ يومين فقط ، لافتا إلى ان الأهم فيما يخص مشروعات رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني هو كيفية إدارتها حتى تنجح.

أضاف الرئيس : النهاردة الـ 51 مزرعة اللي كان بيتكلم عليهم زميلنا وزير الزراعة .. ده راجل ماسك أول امبارح يعني مايتحسبش على حاجة … لكن عايز اقوله ان الموضوع مش في استعادة كفاءتهم وانما في ادارتهم .. لان لو كل مزرعة من دي اشتغلت بتتكلم في 150-300 ألف رأس ماشية ..رقم مش بسيط خاصة اذا كان العمالة بتاعته موجودة بالفعل وبيتم تحميل مرتباتهم على موازنة الدولة .. جزء كبير من اقتصاديات المشروع موجودة بشرط اننا ندير الامر بشكل كويس.

وكان الرئيس السيسي قال أثناء افتتاح مجمع للإنتاج الحيواني في الفيوم ، ورفع كفاءة 51 مزرعة للانتاج الحيواني في البحيرة ، ان السوق المصري كبير ، ويستوعب أي مشروعات جديدة للمنتجات الغذائية.

وقال السيسي صباح اليوم : السوق كبير وفيه طلب عليه .. سوق مصر .. اي حد يقدر يعمل مشروع للاكل والشرب ومستلزمات الناس عايزاها هينجح لو يدار بشكل كويس …طيب ده مشروع جزء كبير منه متحمل على موازنة الدولة بتدفع مرتبات للناس.

وكان الرئيس قد طالب وزير الزراعة الجديد السيد القصير ، بحسن إدارة ومتابعة المزارع التي تم رفع كفائتها.