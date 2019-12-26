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السيسي : من مصلحتنا استقرار الأوضاع في ليبيا (فيديو)

الدول الكبرى بدأت تشعر أن عدم استقرار الوضع في ليبيا ينعكس بالسلب على الإقليم كله، وفق الرئيس السيسي
المال - خاص 2:20 ص, الخميس, 26 ديسمبر 19 2:20 ص, الخميس, 26 ديسمبر 19

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء: “من مصلحتنا استقرار الأوضاع في ليبيا، ووجود حكومة شرعية، ووحدة الأراضي الليبية، وتكون إرادة الشعب الليبي هي النافذة والحاكمة للأمر”.

السيسي : الدول الكبرى بدأت تشعر أن عدم استقرار الوضع في ليبيا ينعكس بالسلب

وأضاف خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين، على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، “قد تكون الأمور تشهد مواجهة شديدة بين الجيش الوطني والجانب الآخر،”.

واستدرك: “لكن ربما عندما تزداد الأمور صعوبة يمكن أن يكون مفتاحا لحل الموقف”.

وأوضح السيسي أن الدول الكبرى بدأت  تشعر أن عدم استقرار الوضع في ليبيا ينعكس بالسلب على الإقليم كله وليس مصر وليبيا.

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بقلم المال - خاص

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