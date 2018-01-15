السيسي: من فضلكم يا مصريين تبرعوا لجامعة زويل

المال – خاص:طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المصريين التبرع لصالح استكمال مشروع جامعة زويل المعروف بمشروع مصر العلمي، وأكد أنه كان قد اتفق مع العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل على تولي الدولة العمليات الإنشائية للجامعة على أن يتولى هو جمع تبرعات، مشيرا إلى أن المبالغ التي كانت متاحة لل

المال – خاص:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المصريين التبرع لصالح استكمال مشروع جامعة زويل المعروف بمشروع مصر العلمي، وأكد أنه كان قد اتفق مع العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل على تولي الدولة العمليات الإنشائية للجامعة على أن يتولى هو جمع تبرعات، مشيرا إلى أن المبالغ التي كانت متاحة للمشروع قبل نحو عامين في حدود 210 مليون جنيه، بينما بلغت مسحقات المقاولين المنفذين للمشروع نحو 800 مليون جنيه قبل عام ونصف، فيما تصل التكاليف اللازمة لاستكمال الجامعة إلى نحو 4,5 مليار جنيه.



وتابع الرئيسي خلال افتتاح عدة مشروعات تنموية بمحافظة المنوفية: “الجامعة علشان تكمل.. الدولة ما تقدرش تصرف عليها.. صندوق تحيا مصر سيقدم مساهمة لكن لن تكفي إلا من خلال تبرعات المصريين”.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لديها تعليمات بأن يتم إنجاز المشروع بأي شكل من الإشكال، إلا أن هناك مقاولين بحاجة لصرف مستحقاتهم، وقال “من فضلكم يا مصريين تبرعوا لجامعة زويل”، مؤكدا أنها لا يليق أبدا أن يتم إنجاز مرحلة واحدة من الجامعة وننتظر عدة سنوات أخرى لاستكمال المشروع، حتى يكون هناك تقديرا للدكتور الراحل أحمد زويل.