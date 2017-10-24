السيسي من فرنسا عن حقوق الإنسان: تعالوا إلى مصر واسألوا المواطنين

حقوق الإنسان ليست سياسية فقط .. ليس لدينا تعليم ولا علاج ولا توظيف جيد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن مصر في منطقة مضطربة جدا، نافيا وجود تعذيب بها، مطالبا بالمجئ إلى القاهرة والتعرف عن صحة ما يقول من معلومات غير صحيحة. جاء ذلك تعليقا على سؤال من أحد الصحفيين حول حقوق

حقوق الإنسان ليست سياسية فقط .. ليس لدينا تعليم ولا علاج ولا توظيف جيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن مصر في منطقة مضطربة جدا، نافيا وجود تعذيب بها، مطالبا بالمجئ إلى القاهرة والتعرف عن صحة ما يقول من معلومات غير صحيحة.

جاء ذلك تعليقا على سؤال من أحد الصحفيين حول حقوق الإنسان في مصر والممارسات التعذيبية داخل السجون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السيسي في باريس قبل قليل.

وأكد أنه حريص على إقامة دولة مدنية حديثة، مشيرا إلى أن الشعب المصري لن يقبل بأي ممارسة عنيفة أو ديكتاتورية.

وشدد على أن الحكومة لا تقوم بممارسات للتعذيب.

وأشار إلى أن ما يتردد في هذا الصدد نتاج معلومات مغلوطة من منظمات حقوقية.

وطالب السيسي بضرورة الحرص في نقل أية معلومة عن مصر.

وقال :”من يتحدث عن حقوق الإنسان بالذهاب إلى مصر والحديث مع المواطنيين العاديين حول إن كانت الحكومة تمارس العنف والقسوة في التعامل معهم”.

وتساءل السيسي “ماذا عن حقوق الإنسان بالنسبة لشهداء العمليات الإرهابية وذويهم، وبالنسبة لـ 3 مليون عامل في قطاع السياحة تضرروا من العمليات الإرهابية في مصر؟”.

وقال السيسي: “حقوق الانسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط”.

وأضاف: “لماذا لا تسألوني عن حقوق الإنسان في التعليم ؟ .. ليس لدينا تعليما جيدا في مصر، وليس لدينا علاجا جيدا، ولا توظيفا جيدا… هذه أيضا حقوق أنسان .. ولا نهرب من الإجابة عن تلك الأسئلة”.

تابع أيضا

السيسي: توقيع اتفاقيات بقيمة 400 مليون يورو مع فرنسا

ماكرون عن حقوق الانسان في مصر: لا أقبل نصيحة القادة بكيفية إدارة دولهم