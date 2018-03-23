السيسي من سيناء: سنأتي هنا قريبًا للاحتفال بالنصر

- مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق - الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة.. وإعادة بناء الثقة للشعببدور إبراهيم زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية بسيناء، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام

– مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق

– الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة.. وإعادة بناء الثقة للشعب

بدور إبراهيم



زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية بسيناء، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

واستمع السيسي إلى شرح عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها، واطمئن على سير العمليات وطبيعة المهام التي تكلف بها القوات الجوية، وأثني على الدور الهام والحيوي التي تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.



والتقى السيسى بعناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بسيناء، والتي تؤدى مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

وأعرب عن اعتزازه والشعب المصري بالدور الوطني الذي يقوم به مقاتلي القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وأشاد بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الإستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدًا على ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري، وأن عقيدة الجيش المصري الأصيلة هي حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء على أحد.



وشدد السيسي على ضرورة زيادة القدرة على التوصيف والفهم والوعي والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم، قائلًا: “إننا سنأتي هنا قريبًا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر”.

وأكد االسيسى أن عملية التنمية فى سيناء ستتحقق بمشيئة الله ، والدولة تضع نصب أعينها الاستمرار في تنميتها والتي تقدر تكلفتها بـ 275 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة.



واستمع إلى آراء واستفسارات المقاتلين، وأكد على أن الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء الثقة والروح المعنوية للشعب المصري والإيمان والقدرة على الانطلاق نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة للبناء وجني الثمار.



وأضاف السيسي أن مؤسسات الدولة بأكملها مكلفة بالحفاظ علي الدولة وكيانها ووجودها، مشددًا أنه لن يترك مصر عرضه للضياع أو الهدم، مشيراً إلى أن جهود المصريين هي التي ستبنيها، وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل.



ووجه الرئيس السيسى الشكر للمقاتلين الأبطال على ما يقومون به من أعمال جليلة، تستهدف الحفاظ على أمن مصر وشعبها وصون مقدسات الوطن.



وتناول القائد الأعلى وجبة الإفطار مع أبنائه من مقاتلي سيناء، وأدى صلاة الجمعة مع عدد من أبطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين فى العملية الشاملة (سيناء – 2018).