اقتصاد وأسواق

السيسي من الكاتدرائية: اوعوا حد يدخل بينا.. والجمهورية الجديدة تتسع لينا كلنا (فيديو)

شدد السيسي على عدم السماح لأي شخص بالتفرقة بين الشعب المصري
محمد مجدي 12:14 ص, الجمعة, 7 يناير 22 12:14 ص, الجمعة, 7 يناير 22

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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية .

وقال السيسي خلال كلمته مساء اليوم الخميس : أبدأ كلامي إني أقول كل سنة وأنتم طيبين وتكون سنة طيبة وجميلة علينا كلنا وخير و سلام وأمان و رحمة و نعمة من ربنا سبحانه و تعالي .

وأضاف السيسي أنه ينتهز تلك الفرصة ليتحدث الي جميع المصريين، أنه تم البدء في طريق عاهدنا الله وعاهدنا المصريين عليه، متابعا: بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا الطريق ده.

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وأكد السيسي أن طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع لينا كلنا بدون أي فرق أو تمييز ، نعيش فيها بسلام و أمان مع بعض ، وخلوا بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس لكل المصريين مش لحد معين .

وشدد السيسي على عدم السماح لأي شخص بالتفرقة بين الشعب المصري، قائلا: اوعوا حد يدخل بينا اوعوا حد يفتنا لأن ده مش هينتهي كل ما هنكمل و هننجح .

ورد السيسي ضاحكاً على هتافات بنحبك يا ريس : وإحنا والله بنحبكم، ربنا يعينني إني اكون خادم امين شريف للبلد دي و ليكم ربنا يعينني على كده .

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وأكد السيسي أن البلد تتسع لكل المصريين، متابعا: ربنا اللي بيحمي و يستر على فكرة اوعوا تنسوا إحنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، و لازم تعرفوا أن اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالي .

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم و العمل، الجمهورية القادرة و ليست الغاشمة، الجمهورية المسالمة و ليست المستسلمة .

وقال السيسي : هنبينها مع بعض أي تحدي أي صعاب تهون لو احنا كلنا دايما على قلب رجل واحد كلنا مع بعض، كل عام و انتم بخير و مصر بخير و الدنيا كلها بخير.

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وأضاف السيسي: كنت اتمني أسلم عليكم كلكم، و لكن ربنا يزيح عنا الجائحة و يحمينا ويحميكم ، قداسة البابا كل سنة وأنت طيب، أنتم متعرفوش حجم التقدير والاحترام و المحبة اللي بكنه لقداسة البابا .

وتابع السيسي: خلوا بالكم الرجال بتتوزن في المواقف الصعبة جدا، و مش عايزين نقلب في كلام مالوش لازمة ، لكن قداسة البابا أنتم كمان تخلوا بالكم منه .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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