السيسي من الكاتدرائية: اوعوا حد يدخل بينا.. والجمهورية الجديدة تتسع لينا كلنا (فيديو)

شدد السيسي على عدم السماح لأي شخص بالتفرقة بين الشعب المصري

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية .

وقال السيسي خلال كلمته مساء اليوم الخميس : أبدأ كلامي إني أقول كل سنة وأنتم طيبين وتكون سنة طيبة وجميلة علينا كلنا وخير و سلام وأمان و رحمة و نعمة من ربنا سبحانه و تعالي .

وأضاف السيسي أنه ينتهز تلك الفرصة ليتحدث الي جميع المصريين، أنه تم البدء في طريق عاهدنا الله وعاهدنا المصريين عليه، متابعا: بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا الطريق ده.

وأكد السيسي أن طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع لينا كلنا بدون أي فرق أو تمييز ، نعيش فيها بسلام و أمان مع بعض ، وخلوا بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس لكل المصريين مش لحد معين .

وشدد السيسي على عدم السماح لأي شخص بالتفرقة بين الشعب المصري، قائلا: اوعوا حد يدخل بينا اوعوا حد يفتنا لأن ده مش هينتهي كل ما هنكمل و هننجح .

ورد السيسي ضاحكاً على هتافات بنحبك يا ريس : وإحنا والله بنحبكم، ربنا يعينني إني اكون خادم امين شريف للبلد دي و ليكم ربنا يعينني على كده .

وأكد السيسي أن البلد تتسع لكل المصريين، متابعا: ربنا اللي بيحمي و يستر على فكرة اوعوا تنسوا إحنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، و لازم تعرفوا أن اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالي .

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم و العمل، الجمهورية القادرة و ليست الغاشمة، الجمهورية المسالمة و ليست المستسلمة .

وقال السيسي : هنبينها مع بعض أي تحدي أي صعاب تهون لو احنا كلنا دايما على قلب رجل واحد كلنا مع بعض، كل عام و انتم بخير و مصر بخير و الدنيا كلها بخير.

وأضاف السيسي: كنت اتمني أسلم عليكم كلكم، و لكن ربنا يزيح عنا الجائحة و يحمينا ويحميكم ، قداسة البابا كل سنة وأنت طيب، أنتم متعرفوش حجم التقدير والاحترام و المحبة اللي بكنه لقداسة البابا .

وتابع السيسي: خلوا بالكم الرجال بتتوزن في المواقف الصعبة جدا، و مش عايزين نقلب في كلام مالوش لازمة ، لكن قداسة البابا أنتم كمان تخلوا بالكم منه .