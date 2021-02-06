السيسي: ملايين العقارات المخالفة نتيجة غياب الدولة على مدار سنوات (فيديو)

قال إن الدولة قادرة على توفير مليون شقة كل عام، لمواجهة البناء العشوائي،

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، لافتًا إلى أن عقاري الإسكندرية وفيصل يمثلان الواقع الذي نعيشه حاليا ، مؤكدا أنه طالب المسؤولين تصوير مساكن الكيلو 4.5 حيث أن المساكن فيها المسافة بينها متر و متر ونصف .

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أنه على مدار سنوات كانت الدولة غائبة، وهو ما نتج عنها ملايين العقارات المخالفة.

وأشار السيسي ، الي أن الهدف من المكالمة الهاتفية مع عمرو أديب هو الاستفادة من واقعة عمارتين الإسكندرية و فيصل ، ولكن التوصيف ليس كافيا لأن الواقع للعمارتين هو واقع الواقع للذي يحدث في مصر .

وأكد السيسي ، أن الدولة قادرة على توفير مليون شقة كل عام، لمواجهة البناء العشوائي، الذي أسفر عن ملايين العقارات المخالفة، والتي تهدد حياة المواطنين.

وقال: “نحتاج للتكاتف من أجل حل مشكلاتنا حتى لا تتفاقم، الحكومة لن تواجه وحدها المشكلات ولكن بتكاتف المصريين سويًا نستطيع فقط عبور الأزمات وحل المشكلات .

وأوضح أن الدولة تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي، بتوفير حجم الطلب على الشقق السكنية. مشيرًا إلى ضرورة تنظيم النسل، وذلك لمواجهة النمو السكاني.

وأكد أنه يعرف أن هناك حالة غضب بين قطاع من المواطنين، وذلك لأن المواطن يريد كل شيء في أقل وقت .

وقال الرئيس السيسي، إنه على المواطنين التوقف أمام حجم المشاريع التي يتم تحقيقها، والتساؤل عن مصدر الأموال التي يتم من خلالها تحقيق كل هذه المشاريع التي يتم تنفيذها، مؤكدًا أنها من الموارد المصرية.

وأضاف: العقبة الأكبر التي تواجه مشروع تنمية الريف المصري هو الإجراء التنظيمي والهندسي وليس التمويل المالي اللازم، موضحا أن الـ500 مليار جنيه لتطوير القري متوفرين، كل أموال المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر هي أموال مصرية .

وتساءل الرئيس السيسي: “أنتم مش مندهشين في فكرة أن إحنا داخلين على 4500 قرية حاطين 500 مليار جنيه ، مش مستغربين؟، موضحا أن الدخول في تلك المشاريع سهل وليس توفير السيولة هو الصعب ، كما أن المطلوب ضخم ولكن الدولة لم تكن قادرة على توفيره.

وأوضح الرئيس ، أن الاجراء التنظيمي و الهندسي هو الصعب لكل قرية على حدة ، لإقامة 24 مدينة ، مؤكدا أن الدولة مستعدة و جاهزة ومصرة على الاستمرار في المشروعات القومية .

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يرغب في توفير مليون شقة للمواطنين في السنة الواحدة ، و لكي يتم حل مشكلة العشوائيات مصر تحتاج من 3 الي 4 تريليون جنيه .