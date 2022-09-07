السيسي: مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يؤكد أن جهود التكيف مع آثار المناخ تعاني نقصا في التمويل.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية قضية المناخ في فكر العالم والتي أضحت على رأس أولويات أجندة التنمية البشرية.

وقال الرئيس: “إن 20 دولة مسؤولة عن 80 % من آثار التغيرات المناخية، ولذلك فالعدالة تقتضي زيادة مساهمة تلك الدول في جهود التكيف مع تغيرات المناخ”.

وأكد السيسي، ضرورة دعم جهود أفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية باعتبارها الأقل تسببا في تلك التغيرات رغم كونها الأكثر تأثرا ، مضيفا: “نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية”.

وتابع الرئيس: “نحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025 لمواجهة تداعيات تغير المناخ”.