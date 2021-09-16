السيسي: مصر كانت رايحه هتسقط وربنا مد إيده ونجاها (فيديو)

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، تطرق فيها لعدة قضايا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الله عزوجل جل أنجى مصر من مصير السقوط مثل الدول المجاورة، مؤكدا أن المصريين أصبحوا أكثر خوفا ويقظة وتوجسا على بلادهم

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، تطرق فيها لعدة قضايا.

وقال الرئيس السيسي إن “المصريين أصبحوا أكثر خوفًا ويقظة على بلادهم وتوجسًا على بلادهم لأن الواقع اللي حوالينا في بلاد أخرى مجاورة نموذج حي على أن المسار ده كان ممكن يكون قدرنا أو حظنا”.

واستدرك الرئيس: “لكن بقولكم يامصريين إن الخالق العظيم قال مصر لأ، صدقوني أنا بقه إذا كنتم تثقوا في كلامي أنا أعلم بفضل سبحانه وتعالي أن ربنا قال مصر لا”.

ومشيرا لمثيري مخططات الهدم تابع قائلا: ” أنتم تخططوا وتعملوا كل العفاريت اللي في الدنيا لكن مصر لأ، نجاها”.

وأضاف الرئيس السيسي : “مصر كانت رايحه هتسقط من فوق الجبل، لكن ربنا مد إيده سبحانه جابها من تحت وحطها تاني، وقالوكم خالي بالكم أنتم بقه يا مصريين”.