السيسي: مصر ستصبح في موضع أخر تماما بعد عامين

احمد صبري: اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر ستصبح في موضع اخر تماما في يونيو 2020، بعد الانتهاء من معظم المشروعات الجارية حاليا، ومنها مخطط تطوير السكة الحديد.وقال الرئيس: مصر هتبقى في موضع تاني في 30 يونيو 2020 ، اقولكم الدنيا هتبقى عاملة ازاي ؟ هنكون بفضل الله حققنا الاكتف

احمد صبري:

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر ستصبح في موضع اخر تماما في يونيو 2020، بعد الانتهاء من معظم المشروعات الجارية حاليا، ومنها مخطط تطوير السكة الحديد.

وقال الرئيس: مصر هتبقى في موضع تاني في 30 يونيو 2020 ، اقولكم الدنيا هتبقى عاملة ازاي ؟ هنكون بفضل الله حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ويزيد .. حد هيقولي رفعت غاز المنازل ليه ؟ هقولكم ليه

بندي انبوبتين دلوقتي لمحدودي الدخل بنحو 100 جنيه في الشهر .. اما غاز المنازل .. حتى بعد الزيادة لا يصل إلى نصف ثمن سعر اسطوانتي غاز .. عدالة اجتماعية ولا لأ ؟ .. حلال ولا حرام ؟ .. كمان خد الفلوس دي واستخدمها في توصيل الغاز للمنازل.

واكد ان خلال العامين القادميين ، سيتم الانتهاء من شبكة الطرق وتطوراتها، والمرحلة الأولى من كل المدن الجديدة.

وتابع: ستجدونا نفتتح قريبا مشروعات في الصعيد واماكن اخرى من الجمهورية لصالح هذا الشعب.. في 30 يونيو هيكون الواقع مختلف خالص.

جاء ذلك خلال جلسة اسأل الرئيس بالمؤتمر السادس للشباب اليوم الاحد.

