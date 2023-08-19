السيسي: مصر حققت توازنا سياسيا مع الشرق والغرب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ممارسة مصر خلال السنوات الماضية حققت توازنا مع الشرق والغرب سياسيا.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية، اليوم السبت، حيث التقى بمجموعة من الطالبات وأجرى حوارا معهن، واستمع إلى سؤال من إحدى الطالبات في الأكاديمية العسكرية بشأن انضمام مصر إلى تجمع “البريكس”.



وأجاب الرئيس السيسي قائلا إنه “خلال حديثي في المؤتمر الأخير، أكدت على عدم التدخل في حالة الاستقطاب الدولي الموجودة، حيث أن لمصر علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والغرب، فضلا عن العلاقات الجيدة مع الشرق.. ولو وفقنا الله وسرنا في التوازن كما نسير حاليا، سنستطيع أن نستمر وننضم إلى هذا التجمع الاقتصادي”.

وأضاف: “مشكلتنا في مصر اقتصادية، ولو تمكنا كدولة وشعب من تجاوز الأزمة وحققنا موقفا اقتصاديا قويا، سنتمكن من إدارة سياسة خارجية بشكل أفضل من ذلك”.



وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطالبات التي التقى بهن في الأكاديمية العسكرية المصرية وحرص على الاستماع إلى آرائهن، على تشكيل مجموعات عمل خاصة بكل فكرة من تلك الأفكار التي استمع لها، على أن تعمل هذه المجموعات على بحث المقترح بشكل متكامل، كل على حدة، وبعد الوصول إلى تصور واضح للمقترح؛ يرسل إليه.

وتعهد الرئيس السيسي بأن تكون تلك المقترحات – التي ستقدم – محل تقدير واهتمام، قائلا: إننا – كدولة – نحتاج دائما إلى الأفكار وحشد الجهود والطاقات وتحقيق المردود الإيجابي.



ووجه الرئيس السيسي – خلال جولته التفقدية التي قام بها فجر اليوم داخل أروقة الأكاديمية العسكرية المصرية – حديثه للطالبات بالثناء على أي جهد يبذل في سبيل البناء والإصلاح.



واستهلت هانم بسيوني محمود عبدالله، وهي قيادة تربوية بالأكاديمية، حديث الطالبات أمام الرئيس السيسي، بالثناء على البرنامج المطبق داخل الأكاديمية العسكرية، الذي وضع نظاما منضبطا لوقتهن من النوم والاستيقاظ والغذاء الصحي المتوازن.



ثم اقترحت ابتسام عبده حسانين، وهي دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي، فتح مدارس التعليم الفني خلال فترة الاجازة الصيفية؛ لتعليم “أولادنا” المهارات والحرف المختلفة كمراكز تدريب لهم؛ والقيام بفتح منافذ داخل المدارس نفسها لبيع تلك المنتجات كبديل عن وسائل التواصل الاجتماعي التي أخذت حيزا كبيرا وواسعا من أوقات الأطفال والشباب.



وحث الرئيس السيسي، على دراسة هذا المقترح، ومتابعة ما إذا مردوه وجدوها، وحال “وجدنا نجاحا سنعمل على تطوير المقترح واستكماله”.



وأشار إلى أن “موضوع التواصل الاجتماعي، حالة موجودة في العالم أجمع، ونحن بحاجة إلى تنظيمها؛ للوصول إلى الفائدة منها ونتلافي ضررها”.



ونبه الرئيس السيسي إلى خطورة تأثير مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي على المجتمع، حيث إن هناك تأثيرات كبيرة حدثت في المجتمع مؤخرا، “ولم نكن نعلم كيفية التعامل معها بشكل جيد، ومن هنا جاءت الفكرة لإعداد التربويين والقائمين على التعليم، لأن التعليم هو أهم حاجة في الدنيا”.



وأضاف السيسي “نعمل على تدريب دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات، وسنعمل على تدريب مديري المدارس ومنحهم جرعة تدريبية مكثفة، بحيث لا نتدخل في الجانب الفني؛ فهو مهمة التربية والتعليم، ونتوقع الخير”.