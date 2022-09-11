السيسي: مصر حريصة على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، مشددا على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس، الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.

وأكد السيسي أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.