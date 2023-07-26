السيسي: مصر حريصة على تطوير التعاون مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحرص على تطوير التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، وقال إن القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية والتي ستنطلق غدا؛ ستكون لها نتائج عظيمة.

جاء ذلك خلال لقاء قمة عقده الرئيس السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث وجه الرئيس السيسي، الشكر والتحية على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافه التى قوبل بها أثناء وجوده في روسيا.

وقال الرئيس السيسي – خلال وصوله القصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورج ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم – “نحن حريصون على تلبية دعواتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وأيضا على مستوي القارة الإفريقية”.

وأبدى الرئيس السيسي تقديره للدعم الروسي فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، قائلا: هذا المشروع يعد عملاقا ورائدا، ودعمكم فيه واضح جدا، أو مشروع الطاقة الصناعية الروسية في مصر أو باقي المشروعات الأخري مثل المنطقة اللوجستية وخلافه.

واختتم الرئيس السيسي، حديثه للرئيس بوتين، بتقديم التهنئة له، على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.

واستذكر الرئيس السيسي، الاهتمام الروسي الذي ظهر خلال النسخة الأولى للقمة الروسية الإفريقية، عام 2019، مقدما الشكر للرئيس بوتين على هذا اللقاء.