السيسي : مصر تتضامن مع شعوب العالم لمواجهة «كورونا» ومستعدة لتقديم كل ما يمكن من دعم

قال الرئيس في تدوينته: سننتصر جميعا بإذن الله وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتضامنها مع العالم

أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا.

وقال الرئيس في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: نحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة.

وأضاف، ففى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع.

وتابع الرئيس السيسي ، إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع.

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد وصلت إلى إيطاليا اليوم مع وفد من القوات المسلحة المصرية، محملين برسالة تضامن للشعب الإيطالي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعزاء في ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان وزارة الصحة ، جاءت الزيارة لتسليم شحنة من المساعدات الطبية، واستقبلها وزير الخارجية الإيطالي، الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق.

كان الرئيس السيسي قد وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه المحنة، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.. مشيراً إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.