السيسي: مصر تسعى لنقل خبرتها في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، سلمها مستشاره للشئون الأمنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة”

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة دينا ألوركول وزير شئون شرق أفريقيا، وجابريال شانجسونج وزير التعليم العالي، وستيفن كوال وزير بناء السلام، ورمضان محمد عبدالله مقرر مستشارية الأمن القومي بجنوب السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول “توت جلواك” سلم الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان “سلفا كير”، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية.

من جانبه؛ رحب الرئيس بالضيف الكريم، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة، كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها.

كما أكد الرئيس السيسي عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من أجل نقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان خاصة في قطاعات التخطيط العمراني، والبنية الأساسية، والطرق والمحاور, والنقل، فضلاً عن تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات تدريب الكوادر البشرية، والتعليم بمختلف مراحله، والزراعة، والرى، ومحطات المياه وغيرها من القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومؤكداً على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية البناء، وذلك بهدف تلبية طموحات الشعب الجنوب سوداني نحو مستقبل أفضل، وفي إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثيقة.

كما شهد اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ملف سد النهضة.