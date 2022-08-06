السيسي : مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم السبت ، إن مصر تبنت مسارًا دبلوماسيًا وتفاوضيًا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرًا إلى أننا نتوخى أمرين في تعاطينا مع أي أزمة، وهما الصبر والتفاوض، لافتًا إلى أن مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية، والذي استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السيسي: “نحن نتحرك في موضوع سد النهضة ولكن بهدوء وبتفاوض، ودائما أقول الأمور لا تحل بالصوت العالي.. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله.

وأكد أن موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة، وحماية أمن مصر المائي، مشددًا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.