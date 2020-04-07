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السيسي : مش عايزين ناخد إجراءات أكثر حدة عليكم علشان حياتنا ماتوقفش

خلال تفقده اليوم عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا
المال - خاص 3:14 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 3:14 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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قال الرئيس السيسي “مش عايزين ناخد إجراءات أكثر حدة عليكم علشان حياتنا ماتتوقفش.. مش حاسس من إجراءات الناس إنها مخلية بالها.. بشوف الناس في الميكروباص مش لابسين كمامات ده مهم طبعا”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده اليوم عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، “أنا اطمنت على السكة الحديد والمترو بس عايز اطمن إن بمعدلات عالية كل وسائل النقل اللي في الدولة يتم فيها تطهير وتعقيم، وده دور الدولة والجيش”.

وتابع، “أنا ساعات بنزل علشان ابقى ماشي براحتي واشوف الدنيا عاملة ازاي في الشارع.. بتكلم عن القاهرة مش بتكلم عن المحافظات التانية.. بتكلم على الوقت اللي مفيش فيه حظر اللي بنسمح فيه بالحركة”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد ميدانياً صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

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بقلم المال - خاص

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