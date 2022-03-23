اقتصاد وأسواق

السيسي: مشروع الصوامع حقق طفرة كبيرة للحفاظ على مخزون القمح والحد من نسبة الفاقد

مشروع المليون ونصف مليون فدان أضاف 240 ألف فدان قمح العام الجاري
المال - خاص 2:24 م, الأربعاء, 23 مارس 22 2:24 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع الصوامع حقق طفرة كبيرة للحفاظ على مخزون القمح والحد من نسبة الفاقد.

جاء ذلك منذ قليل وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، كان قد صرح بأن مشروع المليون ونصف مليون فدان أضاف 240 ألف فدان قمح العام الجاري في بداية جني ثمار المشروع ليتحقق أول هدف من الأهداف الاستراتيجية التي بدأتها الدولة منذ أربع سنوات.

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 وأشار إلى أن حصيلة الأقماح كانت العام الماضي 3 ملايين و418 ألف فدان قبل أن يرتفع العام الجاري بواقع 3 ملايين و659 ألف فدان قمح بسبب مشروع المليون ونصف مليون فدان.

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بقلم المال - خاص

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