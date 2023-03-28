السيسي: مشروعات تطوير «جميع الموانئ» تعمل على الارتقاء بالاقتصاد المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية تعمل على تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريًّا وتصنيعيًّا.

جاء ذلك خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس السيسي لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية،

حيث شارك في الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ووزير النقل الفريق

الوزير، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على مستجدّات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا،

فضلًا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض، التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًّا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

إنشاء ميناء جرجوب البحري يُحقق الاستفادة المثلى من الموقع الإستراتيجي لمنطقة جرجوب

وعقد الرئيس السيسي أيضًا اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

ووزير النقل الفريق كامل الوزير، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية،

والعميد بحري عادل بحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، حيث اطلع على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الإستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب،

وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصافّ الدول المتقدمة تجاريًّا وتصنيعيًّا،

بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، ولا سيما في ضوء ما تتميز به مصر حاليًّا من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة، سواء ما تم تنفيذه أو جارٍ العمل به، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.