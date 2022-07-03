السيسي: مشروعات البنية التحتية الحالية تتكلف أكثر من تريليون جنيه (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات البنية التحتية الحالية تتكلف أكثر من تريليون جنيه، مؤكدا أنه لولا هذه المشروعات في دولة تنمو كل عام بمقدار مليونين ونصف المليون، لكانت توقفت الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من الإعلاميين أثناء افتتاحه محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ومشروع القطار الكهربائي ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي – إن مصر كانت ذاهبة في طريق لن تعود منه، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نموذجا موجود حاليا لدول في حالة ضياع وخراب ولا يوجد لها مستقبل، وأن عودتها أمر صعب.



وطالب الرئيس السيسي بـ”تذكر شكل الدولة منذ 9 سنوات مضت وشكلها حاليا في الطريق الذي تمضي إليه”.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يتم مشاهدته اليوم من مشروعات هو جزء من خطة كبيرة للدولة المصرية في مجال البنية التحتية للنقل والمواصلات تتكلف أكثر من تريليون جنيه.



وأضاف الرئيس السيسي أنه “تم إنفاق أيضا ما يقارب هذا المبلغ في مجال الكهرباء، حتى نجعل مصر دون مشكلة في هذا المجال”.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته هناك صورة متكاملة وخطة كاملة تقوم الدولة المصرية على تنفيذها.



وتابع الرئيس السيسي أن ما تم افتتاحه اليوم جاء بناءً على خطة متكاملة.

ولفت إلى أنه لولا هذه المشروعات في دولة تنمو كل عام بمقدار مليونين ونصف المليون، لكانت توقفت الدولة.



وطالب بوضع كافة خطط الدولة جنبا إلى جنب للتعرف على شكل الدولة في المستقبل.