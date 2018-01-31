السيسي: مستعد لطلب تفويض ثان والاستقرار تمنه حياتي أنا

أحمد صبري قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر لن تعود لما قبل 7 أو 8 سنوات، محذرا من إمكانية طلبه لتفويض ثان لمواجهة العابثين بأمن واستقرار مصر. وأضاف خلال حضوره حفل الافتتاح لحقل ظهر بمدينة بورسعيد "استقرار مصر تمنه حياتي أنا وحياة الجيش". وأكد

أحمد صبري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر لن تعود لما قبل 7 أو 8 سنوات، محذرا من إمكانية طلبه لتفويض ثان لمواجهة العابثين بأمن واستقرار مصر.

وأضاف خلال حضوره حفل الافتتاح لحقل ظهر بمدينة بورسعيد “استقرار مصر تمنه حياتي أنا وحياة الجيش”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيطالب المصريين بتفويض مرة أخرى لمواجهة الارهاب وعدم الاستقرار حال عدم توقف العابثين بأمن واستقرار مصر عن شرهم للشعب .

وأضاف: ناس كتير بتقول كلام يضيع البلد ويضيع الاستقرار والأمن ويضيع الاكتشافات الكبيرة اللى بتم فى شرق المتوسط مؤكدا أن هذه العبارات تضيع العديد من الاستثمارات.



