السيسي: مستعدون لمساندة الشركات في زيادة المكون المحلي بالمنتجات المصرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد الدولة المصرية لمساندة الشركات في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، للوصول إلى مكون محلي كامل أو شبه كامل.

وقال السيسي تعقيبا على مداخلة لرئيس مصنع “فيوتك” لصناعة معدات الإضاءة الذكية الموفرة للطاقة خلال الاحتفال بعيد العمال من مصنع الشرقية للسكر: “ادعمك ومستعد أساندك للوصول بالمنتج المحلي إلى أكثر من النسبة الحالية 50 إلى 60%”، معربا عن أمنياته بالوصول إلى زيادة المكون المحلي إلى 90 أو 100%.

وأوضح أنه حال الاستطاعة بالوصول إلى مكون محلي كامل أو شبه كامل لهذا المنتج، سيترتب على ذلك عدم وجود أعباء على الدولة، فضلا عن توفير فرص عمل.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الدولة تعمل حاليا على تخفيف استخدام الإضاءة في الشوارع: قائلا “يجب على الأقل في الشوارع الجديدة التي يتم تنفيذها اتخاذ قرار بالتعاقد مع شركة “فيوتك” لتوريد الكشافات لصالح المشاريع الجديدة على الأقل في المرحلة الحالية، وأن يكون لدى الدولة خطة لإحلال الإضاءة العادية بالإضاءة بهذه الكشافات”.

وأعرب الرئيس السيسي – في نهاية مداخلته – عن تهنئته لرئيس مصنع “فيوتك” على المصنع وعن تمنياته بالتوفيق، وشكره على التبرع الذي أعلن عنه رئيس الشركة، وأوصاه بالحفاظ على صحة العاملين.

بدوره، وعد رئيس مصنع “فيوتك”، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إلى نسبة 90% من المكون المحلي خلال أول مايو المقبل وتوطين صناعة الليد في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.