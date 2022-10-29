السيسي: مستعدون للشراكة بنسبة 30-50% مع المستثمرين في مشروعات «ابدأ»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، مشددا على أن هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال السيسي، اليوم السبت خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة: “مستعدون للدخول بالشراكة مع مبادرة “ابدأ” بنسب تتراوح ما بين 30 % أو 50% أو أكثر بهدف تشجيع رجال الصناعة في مصر وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة وطمأنتهم”.

جاء ذلك خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.