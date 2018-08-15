السيسي: مرتبات العاملين بالقومية للأسمنت 13 ألف جنيه وتتكبد خسائر

أحمد صبرى قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن سبب خسائر شركة القومية للأسمنت هو الارتفاع الكبير في المرتبات والتي يصل متوسطها إلى 13 ألف جنيه للعاملين بها رغم الخسائر التي تتكبدها الشركة، مشيرًا إلى أنه ليس من الجيد مطالبة العمال بحوافز رغم الخسائر.وأضاف في كلمة له لافتتاح بعض المشروعات القومية

أحمد صبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن سبب خسائر شركة القومية للأسمنت هو الارتفاع الكبير في المرتبات والتي يصل متوسطها إلى 13 ألف جنيه للعاملين بها رغم الخسائر التي تتكبدها الشركة، مشيرًا إلى أنه ليس من الجيد مطالبة العمال بحوافز رغم الخسائر.

وأضاف في كلمة له لافتتاح بعض المشروعات القومية ببنى سويف أنه سيتم تطبيق نظام تحمل العمال تكلفة نقلهم وسكنهم وليس الاعتماد على إمكانيات الشركات مؤكدا ان ذلك النظام سيحافظ على الشركات .

وأكد أنه في حال تم تطوير 100 شركة قطاع اعمال وتحقق مكاسب وخسارة ال20 الباقية فذلك جيد.

ومن جانب آخر طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيف مجرى نهر النيل من التعديات والردم الذي يتم عبى الجزر الصغيرة به مؤكدا ان ذلك يسبب اضرار كبيرة على نهر النيل .

وأكد فى كلمة له لافتتاح بعض المشروعات القومية ببنى سويف أنه شاهد تلك التعديات اثناء زياراته اليوم للمحافظة موجها بنزول الكراكات من اليوم لازالة تلك التعديات واستخدام الطائرات لمعاينة المجرى ومعرفة اماكن التعديات.

