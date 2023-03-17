السيسي: مبادرة «كتف في كتف» انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مبادرة “كتف في كتف” انتصار جديد لمعاني الإنسانية والتكافل المجتمعي، مشددا على أن ما نشهده اليوم هو إظهار لقدرة الشعب المصري لتحويل المحن إلى منح.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال احتفالية مبادرة “كتف في كتف ” والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم، الجمعة، إن إطلاق المبادرة مشهد إنساني رائع، موجها التحية والتقدير والإعزاز للشعب المصري العظيم ومهنئا الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يوفقنا ويرزقنا الخير والسلام والبركة والمحبة للإنسانية جميعا.

وأضاف الرئيس “أقف متحدثا إليكم يختلط في نفس مزيج من الاعتزاز والفخر .. اعتزازي بوجودي وسط أبناء الوطن من كافة فئات الشعب المصري والفخر بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتجسيد جديد لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي الذي طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل الملهم وخاصة في أوقاف الأزمات والشدائد “.

وعبر الرئيس السيسي عن امتنانه للشعب المصري العظيم لجهوده وتضحياته، لافتا أنه لايمكن لأحد أن ينكر دور التحالف الوطني إلا من كان في نفسه شيء غير جيد.

وأشار الرئيس إلى أنه بالأمس القريب شهدنا إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري الذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية وتحقيق تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري.

وأضاف الرئيس “عندما أطلقنا تلك المبادرة كانت التكلفة التقديرية لها تتراوح ما بين 700-800 مليار جنيه ، إلا أن المرحلة الأولى للمبادرة بلغت تكلفتها أكثر من 350 مليار جنيه، وسوف تصل المرحلتين الثانية والثالثة إلى حوالي تريليون جنيه “.