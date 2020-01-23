السيسي : ما تحقق بمصر من نهضة اقتصادية وعمرانية سيكون مرتكزًا نحو الدولة الحديثة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تحقق على أرض مصر من نهضة اقتصادية وعمرانية، سيكون مرتكزًا للانطلاق نحو الدولة الحديثة التي يسود فيها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان، مقدمًا التحية للمرأة المصرية لحفاظها على بيتها ولكل رجل قهر المستحيل وواجه الشدائد.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له أثناء الاحتفال بعيد الشرطة -اليوم الخميس- أن قيم المجتمع المصري المتمثلة في الولاء المطلق تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشهر للقفز عليها، طمعاً في تنفيذ مخططاتهم للقضاء على اسس ومبادئ الدولة الوطنية، لكنه شدد أن الله سخر للوطن من أبنائه من يقف حائلًا أمام المطامع.

وأكد السيسي أن ما تخوضه الشرطة من حرب شرسة، بالتعاون مع القوات المسلحة ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير منه، قائلًا: “مصر تتطلع إليكم وإلى دوركم الرائد في حماية الوطن من كل شر، مرة أخرى تحية لكم في يوم عيدكم وتحية لشهدائنا الأبرار التي تطوف أرواحهم حولنا”.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، وكرم عددًا من أسر الشهداء.



يأتى الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعدما رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، وأطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.