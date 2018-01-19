السيسي: مؤسسات الدولة تفككت بعد ثورتي يناير ويونيو

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر نجت بكرم من الله بعد قيام ثورتى يناير ويونيو، بعدما تسببا فى تحلل الدولة وتفككها. وأشار السيسي، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة عندما تتعرض لثورة…

أحمد الدسوقى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر نجت بكرم من الله بعد قيام ثورتى يناير ويونيو، بعدما تسببا فى تحلل الدولة وتفككها.

وأشار السيسي، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة عندما تتعرض لثورة تتفكك مؤسساتها وتحلل، لذا كان لابد من بنائها مرة أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة المصرية أحد أهم أولوياتنا.

ولفت إلى أن مصر كانت بحاجة بعد قيام ثورة يناير إلى 15 عامًا لاستعادة الدولة مرة أخرى، مضيفًا: “الثورتين كسروا حواجز كتير وكان لابد من إعادة بناء هذه الحواجز مرة أخرى”.