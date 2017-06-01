السيسي لوفد أساقفة: المصريون فرحوا بزيارة بابا الفاتيكان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من مجلس أساقفة وممثلى الكنائس الرسولية الشرقية في أستراليا ونيوزيلندا، برئاسة المطرا روبرت إيلى رباط مطران الملكيين الكاثوليك بسيدنى، وعضوية عدد من مطارنة وأساقفة الكنائس القبطية والمارونية والأرمينية في أستراليا ونيوزيلندا، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن المطران أنطوان طربيه مطران الكاثوليك المارونيين في سيدنى ألقى كلمة في بداية اللقاء نيابة عن وفد المجلس أعرب خلالها عن خالص التعازى للشعب المصرى فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضى.

وأوضح أن زيارة الوفد تهدف بالأساس إلى الإعراب عن التضامن مع مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب الآثم، مؤكداً الثقة في قدرة مصر بتاريخها واسهاماتها في الحضارة الإنسانية على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب ومحاولاته للنيل من وحدة الشعب المصرى.

واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بوفد المجلس مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لمد جسور الصداقة مع القيادات الدينية والروحية حول العالم، ومنوهاً إلى سعادة المصريين باستقبال قداسة بابا الفاتيكان، الذى كانت كلمته خلال الزيارة محل تقدير وإعجاب من جانب الشعب المصرى.