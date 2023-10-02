السيسي لوزير التموين : الناس بتقول إنك مش مسيطر على أسعار السلع بالسوق .. والمصيلحي يرد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا حديثه لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي: “الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على أسعار السلع في السوق أرجو إنك ترد عليهم”.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

من جهته قال وزير التموين: “لابد أننا نقف مع المواطن وله كل الحق .. وسائل التواصل الاجتماعي بتكتب أسعار لم ينزل الله بها من سلطان، واليوم انخفضت أسعار البصل، كما أنني مسئول أمام حضرتك والمجتمع أن سعر السكر هينزل خلال أسبوع واحد”.

وأضاف المصيلحي أنه سيقوم بعقد اجتماع مع تجار السكر يوم الثلاثاء وهيتعهدا بخفض سعر السكر وهنتحرك معاهم دون أن ندخل في تسعير جبري، موضحَا أنه لغاية اليوم هناك مطالب من أعضاء في مجلس النواب تطالب بتسعير جبري.

وتابع المصيلحي: “قانون منع الممارسات الاحتكارية حق لوزير التموين بتحديد سعر سلعة محددة لمدة محددة استخدمنا ذلك في السكر خلال 2017 إنما أنا عن نفسي لا أحب أن تكون ممارسة عادية بسبب أن ممكن يكون عندنا احتياطي زي ما كان عندي في القمح فنزلت بطريقة معينة”.

واستكمل قائلا: “النهاردة نفس الكلام في السكر .. أسعار السكر ترتفع في العالم كله وترتفع مع ارتفاع أسعار الوقود .. اكبر مصدر السكر البرازيل واكبر دولة تشتغل لتحويل السكر لطاقة نظيفة هي البرازيل .. النهاردة سعر طن السكر الأبيض وصل إلى 750 دولارا”.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن “موضوع التدخل واقفل التاجر ده والتاجر ده لم تأتي بنتائج جيدة، قائلا: “ليه لما الطماطم كانت الخمسة كيلو ب 10 جنيهات .. كانت الطماطم زيادة .. النهاردة فرق عروة .. بنيجي نحاسب بعض خلال فترة فرق عروة”.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بذل أقصى ما في وسع الحكومة لتهدئة أسعار السلع ونوعد المواطنين أن بكرة هيبقىأحسن من النهاردة.