السيسي: لن ننسى مواقف إيطاليا الداعمة.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة اليوم الأربعاء 12 يوليو.أخبار مصر:* السيسي: مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة المصريين.* وزير التجارة: مؤتمر وطني موسع حول استعدادات مصر للثورة الصناعية الرابعة.* عمر مروان: لا نية لتعديل الدستور.. و”الإجراءات الجنائية” في مج

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة اليوم الأربعاء 12 يوليو.

أخبار مصر:

* السيسي: مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة المصريين.

* وزير التجارة: مؤتمر وطني موسع حول استعدادات مصر للثورة الصناعية الرابعة.

* عمر مروان: لا نية لتعديل الدستور.. و”الإجراءات الجنائية” في مجلس الدولة.

* بتكلفة 4 مليارات دولار.. “النقل” تطلق إشارة البدء في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق.

* إتحاد جمعيات المستثمرين: ملتزمون بعدم زيادة الأسعار.. ومساندة عملية الإصلاح.

الأخبار

* السيسي: مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة المصريين.

* الرئيس يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع وفد البرلمان الإيطالي.

* شكري يبحث مع سيالة تداعيات أزمة قطر على ليبيا.

* إسماعيل يعقد إجتماعين مع 3 وزراء لمتابعة إجراءات الحماية الإجتماعية.. التعامل بحزم مع الجهات الحكومية غير المنتظمة في سداد مستحقات الكهرباء.

* عمر مروان في مؤتمر صحفي: رفع الأسعار وترشيد الدعم تم وفق برنامج الحكومة وأقره مجلس النواب.

* الشعراوي يطلق أسماء شهداء الدقهلية على 3 مدارس.. والدة شهيد تستقبل المحافظ بعلم مصر وكاب القوات المسلحة.

* شاهد الإثبات في خلية ميكروباص حلوان: قيادات “داعش” جندت المتهمين بملايين الجنيهات.

* مكرم محمد أحمد في لقائه مع وزير الإعلام اللبناني: مستمرون في الحرب ضد الإرهاب و”الجزيرة” فقدت مصداقيتها.

* المستشار محمد خفاجي في حوار لـ”الأخبار” حول الإرهاب الدولي: الفقه والعدالة الدولية تضعان قطر في قفص الإتهام.

* نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 73٪.. الأول حصل على 409.5 درجة.. والنتائج بالمدارس غدًا.. والمرحلة الأولى للتنسيق الأسبوع القادم.

* استجابة لمبادرة “دعم مصر” علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيهًا والأقصى 330.. الصرف مع مرتب يوليو.. وإجراءات تشريعية لإعفائها من ضريبة الدخل.

* وزير التجارة: مؤتمر وطني موسع حول استعدادات مصر للثورة الصناعية الرابعة.

* قابيل يبحث مع وفد بولندي إنشاء منطقة صناعية بمحور قناة السويس.

* مدبولي: الانتهاء من تطوير العشوائيات العام القادم.

* وضع حجر أساس 3312 شقة لسكان المناطق غير الآمنة بالقاهرة.

* المصيلحي: استمرار حظر تصدير الأرز و6.5 جنيه للكيلو في الموسم الجديد.

* الرقابة الإدارية تفاجئ 150 مصنعًا بالقاهرة والمحافظات.. الحملات لم تسجل أي مخالفات.. ورصد مشكلات المستثمرين لحلها.

* غالي خارج الأهلي.. ومتعب ينتظر لنهاية الموسم.

* عمرو جمال وأحمد حجازي ضمن التشكيلة المثالية لدوري الأبطال.

* الدراويش تحت قيادة فرنسية.. وصفقات جديدة للموسم المقبل.

الأهرام

* السيسي: مصر وإيطاليا قادرتان على تجاوز التحديات.. ملتزمون بالكشف عن ملابسات قضية ريجيني وتقديم الجناة للعدالة.

* السيسي خلال إجتماعه برئيس الوزراء ووزيري الإسكان والاستثمار: الإلتزام بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات في إنشاء المدن الجديدة.. عرض من إحدى الشركات الصينية لاستثمار 13٫5 مليار دولار في العاصمة الإدارية.

* شكري يبحث التعاون الثنائي مع وزير خارجية كوت ديفوار.

* شكري يشارك اليوم في إجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين مع تيلرسون بجدة لبحث الأزمة القطرية.

* رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي خلال لقائه عبد العال: سنتغلب على كل ما يعكر صفو العلاقات بين القاهرة وروما.

* عمر مروان: لا نية لتعديل الدستور.. و”الإجراءات الجنائية” في مجلس الدولة.

* ترشيح ثلاث مستشارين لمنصب رئاسة النيابة الإدارية.

* الإدارية العليا: عدم عرض التشريعات واللوائح على قسم التشريع يبطلها.

* نصر: إتفاق لدعم تمويل الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه.

* وزيرا الزراعة والتنمية المحلية في القليوبية والغربية.. الشريف: وضع القناطر الخيرية لا يرضي أحدًا.. منع تراخيص البناء وإزالة التعديات خلال 6 شهور.

* في اليوم الختامي لتقييم أصناف التقاوي.. الزراعة: تصدير 753 ألف طن بطاطس خلال العام الجاري.

* محلب يتابع سير العمل بقطاعات محور روض الفرج.

* بتكلفة 4 مليارات دولار.. “النقل” تطلق إشارة البدء في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق.

* تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة من 25 يوليو الجاري عبر الإنترنت.

* إعداد مشروع قانون جديد للمرور.

* مسلحان يسرقان 900 ألف جنيه من شركة صرافة.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات.

* إنقاذ 40 سائحًا و6 مصريين في إحتراق لنش سياحي بالغردقة.

* الليلة الأهلي يعيد الحياة لكأس مصر بمواجهة وادي دجلة.. البدري يحلم بكسر “عناد” عشر سنوات.. وميدو يخطط لمفاجأة وإنجاز.

* الأبيض يتراجع للمركز الـ 31 عالميًا.. القلعة الحمراء من أفضل عشرين ناديًا.. وإيناسيو مصنف 269 بين المدربين.

* المشاغبون يوجهون ضربة قاتلة لمشروع العودة للمدرجات.. إتحاد الكرة يدين سلوك جماهير الزمالك أمام أهلي طرابلس.

الجمهورية

* السيسي للحكومة: الإلتزام بالبرامج الزمنية.. في تنفيذ المشروعات.. قرية ذكية ومنطقة للصناعات المتقدمة ومدينة سكنية.. وشبكة طرق متكاملة.

* رئيس الأركان ألتقى قائد القيادة الأفريقية الأمريكية بليبيا: مصر حريصة على الحوار الوطني وبناء هيكل الدولة.. وولد هوسر: نقدر دور القاهرة لتحقيق الأمن والاستقرار.

* وزير التعليم لأوائل الثانوية: مبروك.. 72.4 % نسبة النجاح.. واليوم إعلان النتيجة.. وفتح باب التظلمات الأحد المقبل.. 77% نسبة النجاح في العلمي وإنخفاض النجاح بين طلاب الأدبي.. وطلاب القاهرة أوائل العلمي علوم.

* مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: 95% للطب و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة.

* العناني: أنا وزير محظوظ.. كل شهر كشف أثري.

* حفاظًا على سلامة الشبكة القومية في الصيف.. شاكر: تكثيف الحملات.. لمنع سرقات التيار.. التوسع في العدادات مسبوقة الدفع.. وتوصيل الكهرباء للعشوائيات.

* رأسمالها يربح 6.4 مليار جنيه.. صعود تاريخي في مؤشر البورصة.. الخبراء: تثبيت الفائدة على ودائع البنوك يمنح الثقة للمستثمرين.

* التعاقد على تصدير الإنتاج لدول الإتحاد الأوروبي.. زراعة 3500 فدان في أراضي الصحفيين بالسويس.. بأشجار الزيتون.

* إتحاد جمعيات المستثمرين: ملتزمون بعدم زيادة الأسعار.. ومساندة عملية الإصلاح.

* “كوبر” في القاهرة الأحد.. “الأجندة الدولية” تهدد معسكر منتخبنا لمواجهتي أوغندا.

* كرسي في “الكلوب” الأهلاوي.. البدري يرفض احتراف معلول.. والغزال يصر على الرحيل.. حسم صفقة هشام محمد خلال ساعات.

