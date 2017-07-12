السيسي: لن ننسى مواقف إيطاليا الداعمة.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة اليوم الأربعاء 12 يوليو.
أخبار مصر:
* السيسي: مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة المصريين.
* وزير التجارة: مؤتمر وطني موسع حول استعدادات مصر للثورة الصناعية الرابعة.
* عمر مروان: لا نية لتعديل الدستور.. و”الإجراءات الجنائية” في مجلس الدولة.
* بتكلفة 4 مليارات دولار.. “النقل” تطلق إشارة البدء في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق.
* إتحاد جمعيات المستثمرين: ملتزمون بعدم زيادة الأسعار.. ومساندة عملية الإصلاح.
الأخبار
* السيسي: مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة المصريين.
* الرئيس يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع وفد البرلمان الإيطالي.
* شكري يبحث مع سيالة تداعيات أزمة قطر على ليبيا.
* إسماعيل يعقد إجتماعين مع 3 وزراء لمتابعة إجراءات الحماية الإجتماعية.. التعامل بحزم مع الجهات الحكومية غير المنتظمة في سداد مستحقات الكهرباء.
* عمر مروان في مؤتمر صحفي: رفع الأسعار وترشيد الدعم تم وفق برنامج الحكومة وأقره مجلس النواب.
* الشعراوي يطلق أسماء شهداء الدقهلية على 3 مدارس.. والدة شهيد تستقبل المحافظ بعلم مصر وكاب القوات المسلحة.
* شاهد الإثبات في خلية ميكروباص حلوان: قيادات “داعش” جندت المتهمين بملايين الجنيهات.
* مكرم محمد أحمد في لقائه مع وزير الإعلام اللبناني: مستمرون في الحرب ضد الإرهاب و”الجزيرة” فقدت مصداقيتها.
* المستشار محمد خفاجي في حوار لـ”الأخبار” حول الإرهاب الدولي: الفقه والعدالة الدولية تضعان قطر في قفص الإتهام.
* نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 73٪.. الأول حصل على 409.5 درجة.. والنتائج بالمدارس غدًا.. والمرحلة الأولى للتنسيق الأسبوع القادم.
* استجابة لمبادرة “دعم مصر” علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيهًا والأقصى 330.. الصرف مع مرتب يوليو.. وإجراءات تشريعية لإعفائها من ضريبة الدخل.
* وزير التجارة: مؤتمر وطني موسع حول استعدادات مصر للثورة الصناعية الرابعة.
* قابيل يبحث مع وفد بولندي إنشاء منطقة صناعية بمحور قناة السويس.
* مدبولي: الانتهاء من تطوير العشوائيات العام القادم.
* وضع حجر أساس 3312 شقة لسكان المناطق غير الآمنة بالقاهرة.
* المصيلحي: استمرار حظر تصدير الأرز و6.5 جنيه للكيلو في الموسم الجديد.
* الرقابة الإدارية تفاجئ 150 مصنعًا بالقاهرة والمحافظات.. الحملات لم تسجل أي مخالفات.. ورصد مشكلات المستثمرين لحلها.
* غالي خارج الأهلي.. ومتعب ينتظر لنهاية الموسم.
* عمرو جمال وأحمد حجازي ضمن التشكيلة المثالية لدوري الأبطال.
* الدراويش تحت قيادة فرنسية.. وصفقات جديدة للموسم المقبل.
الأهرام
* السيسي: مصر وإيطاليا قادرتان على تجاوز التحديات.. ملتزمون بالكشف عن ملابسات قضية ريجيني وتقديم الجناة للعدالة.
* السيسي خلال إجتماعه برئيس الوزراء ووزيري الإسكان والاستثمار: الإلتزام بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات في إنشاء المدن الجديدة.. عرض من إحدى الشركات الصينية لاستثمار 13٫5 مليار دولار في العاصمة الإدارية.
* شكري يبحث التعاون الثنائي مع وزير خارجية كوت ديفوار.
* شكري يشارك اليوم في إجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين مع تيلرسون بجدة لبحث الأزمة القطرية.
* رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي خلال لقائه عبد العال: سنتغلب على كل ما يعكر صفو العلاقات بين القاهرة وروما.
* عمر مروان: لا نية لتعديل الدستور.. و”الإجراءات الجنائية” في مجلس الدولة.
* ترشيح ثلاث مستشارين لمنصب رئاسة النيابة الإدارية.
* الإدارية العليا: عدم عرض التشريعات واللوائح على قسم التشريع يبطلها.
* نصر: إتفاق لدعم تمويل الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه.
* وزيرا الزراعة والتنمية المحلية في القليوبية والغربية.. الشريف: وضع القناطر الخيرية لا يرضي أحدًا.. منع تراخيص البناء وإزالة التعديات خلال 6 شهور.
* في اليوم الختامي لتقييم أصناف التقاوي.. الزراعة: تصدير 753 ألف طن بطاطس خلال العام الجاري.
* محلب يتابع سير العمل بقطاعات محور روض الفرج.
* بتكلفة 4 مليارات دولار.. “النقل” تطلق إشارة البدء في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق.
* تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة من 25 يوليو الجاري عبر الإنترنت.
* إعداد مشروع قانون جديد للمرور.
* مسلحان يسرقان 900 ألف جنيه من شركة صرافة.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات.
* إنقاذ 40 سائحًا و6 مصريين في إحتراق لنش سياحي بالغردقة.
* الليلة الأهلي يعيد الحياة لكأس مصر بمواجهة وادي دجلة.. البدري يحلم بكسر “عناد” عشر سنوات.. وميدو يخطط لمفاجأة وإنجاز.
* الأبيض يتراجع للمركز الـ 31 عالميًا.. القلعة الحمراء من أفضل عشرين ناديًا.. وإيناسيو مصنف 269 بين المدربين.
* المشاغبون يوجهون ضربة قاتلة لمشروع العودة للمدرجات.. إتحاد الكرة يدين سلوك جماهير الزمالك أمام أهلي طرابلس.
الجمهورية
* السيسي للحكومة: الإلتزام بالبرامج الزمنية.. في تنفيذ المشروعات.. قرية ذكية ومنطقة للصناعات المتقدمة ومدينة سكنية.. وشبكة طرق متكاملة.
* رئيس الأركان ألتقى قائد القيادة الأفريقية الأمريكية بليبيا: مصر حريصة على الحوار الوطني وبناء هيكل الدولة.. وولد هوسر: نقدر دور القاهرة لتحقيق الأمن والاستقرار.
* وزير التعليم لأوائل الثانوية: مبروك.. 72.4 % نسبة النجاح.. واليوم إعلان النتيجة.. وفتح باب التظلمات الأحد المقبل.. 77% نسبة النجاح في العلمي وإنخفاض النجاح بين طلاب الأدبي.. وطلاب القاهرة أوائل العلمي علوم.
* مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: 95% للطب و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة.
* العناني: أنا وزير محظوظ.. كل شهر كشف أثري.
* حفاظًا على سلامة الشبكة القومية في الصيف.. شاكر: تكثيف الحملات.. لمنع سرقات التيار.. التوسع في العدادات مسبوقة الدفع.. وتوصيل الكهرباء للعشوائيات.
* رأسمالها يربح 6.4 مليار جنيه.. صعود تاريخي في مؤشر البورصة.. الخبراء: تثبيت الفائدة على ودائع البنوك يمنح الثقة للمستثمرين.
* التعاقد على تصدير الإنتاج لدول الإتحاد الأوروبي.. زراعة 3500 فدان في أراضي الصحفيين بالسويس.. بأشجار الزيتون.
* إتحاد جمعيات المستثمرين: ملتزمون بعدم زيادة الأسعار.. ومساندة عملية الإصلاح.
* “كوبر” في القاهرة الأحد.. “الأجندة الدولية” تهدد معسكر منتخبنا لمواجهتي أوغندا.
* كرسي في “الكلوب” الأهلاوي.. البدري يرفض احتراف معلول.. والغزال يصر على الرحيل.. حسم صفقة هشام محمد خلال ساعات.