السيسي: لن نسمح بدخول بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022 (فيديو)

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، على عدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية، وذلك بدءًا من مارس 2022.

وقال السيسي خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية: “بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها، لأنه النهاردة إحنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية”.

وتابع السيسي: “مش هنقبل حاجة تخش، أي حد يستورد أي حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمي لا.. إحنا هندخل كل البضائع اللي هتخش البلد طبقا للمعايير زي الدول المحترمة ما بتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشتري وهى مطمنة ومش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية”.

وواصل: “من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءًا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقى ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقى جاهزين في مارس 2022 قولولي”.