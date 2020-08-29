سيـــاســة

السيسي : لن نتوقف عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأشار إلى أن نجاح الدولة في القضاء على الفيروس لم يكتمل بعدُ، وأمامنا تحديات قادمة في فصل الشتاء
هيثم سمير 5:38 م, السبت, 29 أغسطس 20 5:38 م, السبت, 29 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لن تتوقف عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في القضاء على الفيروس لم يكتمل بعدُ، وأمامنا تحديات قادمة في فصل الشتاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال السيسي، خلال مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم السبت، بمحافظة الإسكندرية، إن هناك بعض الدول عادت مرة أخرى إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد تزايد معدل الإصابات بالفيروس مرة أخرى، وأخشى أن نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال عدم التزام المواطنين”.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار الحياة بشكل طبيعي، خاصة ونحن مقبلون على موسم بدء المدارس والجامعات، مجددًا توجيهاته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من قِبل المواطنين للحفاظ على صحتهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

الحكومة : استمرار غلق الشواطئ العامة وتطبيق إجراءات المطاعم على الحدائق

صفية حمدي 7:36 م, الأربعاء, 19 أغسطس 20

رئيس الوزراء : مصابو «كورونا» على أجهزة التنفس الصناعي لا يتجاوزون 80 حالة

صفية حمدي 5:25 م, الأربعاء, 29 يوليو 20

الحكومة : عودة المؤتمرات والمعارض بدءًا من 26 يوليو.. واستمرار غلق الشواطئ والحدائق

صفية حمدي 7:52 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

«الأوقاف» تنفي صرف 6 مليارات جنيه على تجديد المساجد

المال - خاص 1:30 م, الجمعة, 19 يونيو 20

«معلومات الوزراء» يصدر سلسلة «كوفيد 19.. إعادة تشغيل الاقتصاد»

صفية حمدي 5:26 م, السبت, 30 مايو 20