السيسي : لن نتوقف عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأشار إلى أن نجاح الدولة في القضاء على الفيروس لم يكتمل بعدُ، وأمامنا تحديات قادمة في فصل الشتاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لن تتوقف عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في القضاء على الفيروس لم يكتمل بعدُ، وأمامنا تحديات قادمة في فصل الشتاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال السيسي، خلال مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم السبت، بمحافظة الإسكندرية، إن هناك بعض الدول عادت مرة أخرى إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد تزايد معدل الإصابات بالفيروس مرة أخرى، وأخشى أن نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال عدم التزام المواطنين”.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار الحياة بشكل طبيعي، خاصة ونحن مقبلون على موسم بدء المدارس والجامعات، مجددًا توجيهاته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من قِبل المواطنين للحفاظ على صحتهم.