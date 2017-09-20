السيسي لنتياهو: لا مفر من حل القضية الفلسطينية.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر.
أخبار مصر:
* السيسي” لـ “نتنياهو”: لا مفر من الحل العادل والشامل لقضية فلسطين.
* قرار جمهوري بإنشاء صندوق رعاية الموهوبين.
* مضاعفة قيمة الجوائز العلمية واللائحة الطلابية خلال أسبوعين.
* هاشتاج السيسي يوحد الصف العربي.. الأكثر تداولاً.
* الأنبا إرميا في نيويورك:الرئيس رجل صادق يفي بعهوده يقود الشعب والجيش لإرجاع مصر كما كانت.
*سحر نصر: رجال الأعمال الأمريكيون يشيدون بالإصلاح الاقتصادي .
* نستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات جديدة العام المقبل.
*بعد مرور 34 يوماً من أول حملة..الرقابة الإدارية تعود للمستشفيات الخاصة بالمحافظات.
* إغلاق غرفتي عمليات ومعمل وحضانة.. ونفايات خطرة بالمنصورة وبني سويف.
*الأهلي يرفع حالة الطواريء استعدادا للترجي.
* البدري يفكر في خداع الترجي بهشام محمد..التدريب علي ركلات الجزاء تحسبا للتعادل 2/2.
الأهرام
* الرئيس: مصر جادة فى تحقيق نقلة اقتصادية نوعية .
* قمة بين السيسى وترامب اليوم لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات البلدين.
* السيسى يستعرض خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد وتحفيز مناخ الاستثمار.
* الرئيس: القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى سياسة مصر الخارجية.
* على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة..شكرى يشارك فى اجتماع دولى حول سوريا.
* سحر نصر :وفد كبير من المستثمرين الأمريكيين يزور مصر أكتوبر المقبل.
* تقرير لهيئة الاستعلامات: مكافحة الإرهاب أولوية على أجندة الزيارة.
* الحكومة تقدم 20 مشروع قانون للبرلمان.
* لحماية الأهداف الحيوية..التدريب المصرى السعودى «فيصل 11» ينفذ تشكيلات بمقاتلات متعددة المهام.
* رئيسة النيابة الإدارية الجديدة: إعادة تشكيل المكتب الفنى للهيئة.
*افتتاح المرحلة الأولى لأكبر محطة طاقة شمسية نوفمبر المقبل.
* السيسى يهنئ السعودية باليوم الوطني.
* ليلى المقدم: ارتفاع محفظة البنك فى مصر إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام.
* الشرقاوى: سرعة تنفيذ مشروعات تطوير خطوط إنتاج الأدوية.
*معلومات الوزراء ينفى رفع أسعار تذاكر المترو وخصخصة السكك الحديدية.
*التخطيط: 200 مليون جنيه لتوسعات محطة معالجة أبو رواش.
*مد أجل تصفية النيل للكبريت 6 أشهر.. واستقالة جماعية لمجلس إدارة «نيازا».
* مشاركة مصرية بمنتدى البريد فى موسكو.
* البترول تواصل جمع البيانات بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر.
* الأهلى يشد الرحال إلى تونس غدا واللاعبين مصممون على الفوز.
*الزمالك يختتم تدريباته قبل معسكر برج العرب الليلة استعدادا للمصرى.
الجمهوية
* السيسي : المصريون تحملوا القرارات الاقتصادية القاسية .. من أجل مستقبل أفضل.
* الرئيس يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.
*وزير الدفاع: قواتنا المسلحة درع قوي يحمي الوطن ويدافع عن مقدساته.
* تطوير المنظومة القتالية وبناء القواعد العسكرية بأحدث النظم العالمية.
* بتكلفة 2 مليار دولار .. وتفعيلاً لاتفاق الرئيس مع البنك الدولي.
* سحر نصر: 11 حفلاً للطاقة الشمسية بأسوان
*في اليوم الثاني لمؤتمر “اليورومني”..”قابيل”: مصر نجحت في المرحلتين الأولي والثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
* 50 مليار جنيه استثمارات في الدواء..وزير الصحة: الأرقام المغلوطة عن نواقص الأدوية.. تضر بالأمن القومي.
* مدينة صناعية بالفيوم .. بالتعاون مع سنغفاورة تقام علي أحدث طراز عالمي لجذب الاستثمارات الدولية.
* قيمتها 25 مليون جنيه 200 أسرة بـ “مثلث ماسبيرو” تتسلم شيكات التعويض.
*لمعرفة خطط المصري..الزمالك يستنجد بجمعة والشامي وكابوريا من أبوالعربي.
* رحيل مرسي بـ 5 ملايين جنيه..مرتضي: قادرون علي الفوز بألقاب الموسم الحالي.