السيسي لنتياهو: لا مفر من حل القضية الفلسطينية.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر.أخبار مصر:* السيسي” لـ “نتنياهو”: لا مفر من الحل العادل والشامل لقضية فلسطين.* قرار جمهوري بإنشاء صندوق رعاية الموهوبين.* مضاعفة قيمة الجوائز العلمية واللائحة الطلابية خلال أسبوعين.* هاشتا

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر.

أخبار مصر:

* السيسي” لـ “نتنياهو”: لا مفر من الحل العادل والشامل لقضية فلسطين.

* قرار جمهوري بإنشاء صندوق رعاية الموهوبين.

* مضاعفة قيمة الجوائز العلمية واللائحة الطلابية خلال أسبوعين.

* هاشتاج السيسي يوحد الصف العربي.. الأكثر تداولاً.

* الأنبا إرميا في نيويورك:الرئيس رجل صادق يفي بعهوده يقود الشعب والجيش لإرجاع مصر كما كانت.

*سحر نصر: رجال الأعمال الأمريكيون يشيدون بالإصلاح الاقتصادي .

* نستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات جديدة العام المقبل.

*بعد مرور 34 يوماً من أول حملة..الرقابة الإدارية تعود للمستشفيات الخاصة بالمحافظات.

* إغلاق غرفتي عمليات ومعمل وحضانة.. ونفايات خطرة بالمنصورة وبني سويف.

*الأهلي يرفع حالة الطواريء استعدادا للترجي.

* البدري يفكر في خداع الترجي بهشام محمد..التدريب علي ركلات الجزاء تحسبا للتعادل 2/2.

الأهرام

* الرئيس: مصر جادة فى تحقيق نقلة اقتصادية نوعية .

* قمة بين السيسى وترامب اليوم لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات البلدين.

* السيسى يستعرض خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد وتحفيز مناخ الاستثمار.

* الرئيس: القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى سياسة مصر الخارجية.

* على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة..شكرى يشارك فى اجتماع دولى حول سوريا.

* سحر نصر :وفد كبير من المستثمرين الأمريكيين يزور مصر أكتوبر المقبل.

* تقرير لهيئة الاستعلامات: مكافحة الإرهاب أولوية على أجندة الزيارة.

* الحكومة تقدم 20 مشروع قانون للبرلمان.

* لحماية الأهداف الحيوية..التدريب المصرى السعودى «فيصل 11» ينفذ تشكيلات بمقاتلات متعددة المهام.

* رئيسة النيابة الإدارية الجديدة: إعادة تشكيل المكتب الفنى للهيئة.

*افتتاح المرحلة الأولى لأكبر محطة طاقة شمسية نوفمبر المقبل.

* السيسى يهنئ السعودية باليوم الوطني.

* ليلى المقدم: ارتفاع محفظة البنك فى مصر إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام.

* الشرقاوى: سرعة تنفيذ مشروعات تطوير خطوط إنتاج الأدوية.

*معلومات الوزراء ينفى رفع أسعار تذاكر المترو وخصخصة السكك الحديدية.

*التخطيط: 200 مليون جنيه لتوسعات محطة معالجة أبو رواش.

*مد أجل تصفية النيل للكبريت 6 أشهر.. واستقالة جماعية لمجلس إدارة «نيازا».

* مشاركة مصرية بمنتدى البريد فى موسكو.

* البترول تواصل جمع البيانات بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر.

* الأهلى يشد الرحال إلى تونس غدا واللاعبين مصممون على الفوز.

*الزمالك يختتم تدريباته قبل معسكر برج العرب الليلة استعدادا للمصرى.

الجمهوية

* السيسي : المصريون تحملوا القرارات الاقتصادية القاسية .. من أجل مستقبل أفضل.

* الرئيس يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

*وزير الدفاع: قواتنا المسلحة درع قوي يحمي الوطن ويدافع عن مقدساته.

* تطوير المنظومة القتالية وبناء القواعد العسكرية بأحدث النظم العالمية.

* بتكلفة 2 مليار دولار .. وتفعيلاً لاتفاق الرئيس مع البنك الدولي.

* سحر نصر: 11 حفلاً للطاقة الشمسية بأسوان

*في اليوم الثاني لمؤتمر “اليورومني”..”قابيل”: مصر نجحت في المرحلتين الأولي والثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.

* 50 مليار جنيه استثمارات في الدواء..وزير الصحة: الأرقام المغلوطة عن نواقص الأدوية.. تضر بالأمن القومي.

* مدينة صناعية بالفيوم .. بالتعاون مع سنغفاورة تقام علي أحدث طراز عالمي لجذب الاستثمارات الدولية.

* قيمتها 25 مليون جنيه 200 أسرة بـ “مثلث ماسبيرو” تتسلم شيكات التعويض.

*لمعرفة خطط المصري..الزمالك يستنجد بجمعة والشامي وكابوريا من أبوالعربي.

* رحيل مرسي بـ 5 ملايين جنيه..مرتضي: قادرون علي الفوز بألقاب الموسم الحالي.