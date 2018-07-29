السيسي: لم نأخذ الإرهاب مبررا لعدم التنمية ولا مصالحات

احمد صبري: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان من الممكن اتخاذ الحرب ضد الإرهاب مبررا للتوقف عن تنمية المجتمع، وإصلاح المشكلات الهيكلية التي كانت عليها الدولة عام 2013.، مؤكدا أنه لم يفعل ذلك لإدراكه بحجم التحديات التي كان يجب مواجهتها بجانب تحدي الإرهاب.وقال الرئيس: الشعب قدم كتير لأجل ي



احمد صبري:



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان من الممكن اتخاذ الحرب ضد الإرهاب مبررا للتوقف عن تنمية المجتمع، وإصلاح المشكلات الهيكلية التي كانت عليها الدولة عام 2013.، مؤكدا أنه لم يفعل ذلك لإدراكه بحجم التحديات التي كان يجب مواجهتها بجانب تحدي الإرهاب.



وقال الرئيس: الشعب قدم كتير لأجل يحصل على الامن والاستقرار .. أوعى تفديني أنا .. انا عايزك تفديها هي .. إفدوا بلدكم .. كان ممكن بس نركز على الحرب ضد الإرهاب .. وكان ممكن يبقى مبرر للواقع اللي بنعيشه بحيث نحشد كل جهودنا لمواجهة حالة الارهاب .. لكن احنا ماعملناش كدة .. لأن احنا كنا عارفين ان الهدف من الارهاب هو الانشغال به ونسيب البلد .. قولنا لأ .. احنا هنشتغل على المحورين. محور مواجهة الارهاب .. بلا هوادة.



ونفى الرئيس وجود أي توجه لعقد مصالحات مع الإرهابيين ، وقال: مش هنعمل مصالحات .. اللي هيعمل مصالحات مش انا.



جاء ذلك خلال جلسة اسأل الرئيس بمؤتمر الشباب السادس من جامعة القاهرة، اليوم الأحد .