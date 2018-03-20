السيسي للمصريين في حديث تلفزيوني: اصبروا شوية الحمل تقيل

أحمد صبرىقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان طالبا متفوقا خلال دراسته وكان يحب بشكل رئيسي مادة التاريخ كما أكد أنه كان منظم جدا حيث يمسك النوتة والقلم وينظم نقطا العمل.وأضاف فى حديثه عبر "فيلم شعب ورئيس" مساء الثلاثاء إن كل شخص يكتب التاريخ بمنظوره قائلا : التاريخ عنندى اللقاء مع الله سبحانه وت

أحمد صبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان طالبا متفوقا خلال دراسته وكان يحب بشكل رئيسي مادة التاريخ كما أكد أنه كان منظم جدا حيث يمسك النوتة والقلم وينظم نقطا العمل.

وأضاف فى حديثه عبر “فيلم شعب ورئيس” مساء الثلاثاء إن كل شخص يكتب التاريخ بمنظوره قائلا : التاريخ عنندى اللقاء مع الله سبحانه وتعالى .

وأوضح أنه لم يحلم يوما أن يكون رئيسا للجمهورية وكانت أقصى أمانيه أن يصبح ضابط طيار وذلك بعد الخسائر الكبيرة التى تكبدتها القوات الجوية فى حرب النكسة.

وأضاف “كانت مثلى الأعلى أمى كانت بتقلى انت مخلص فمتخفش وتعلمت من عمى محمود العطاء بدون مقابل”

وطالب الرئيس السيسي المصريين بالصبر حيث أن حجم التحديات كبير ويعلمون أن الحمل ثقيل جدا على الرئيس ويقدرون مدى صعوبة التعامل قائلا : اصبرو شوية .

وأضاف إنه من اسرة متدينة تدين عادى وليست من غلاة التدين حيث أن اسرته كانت ترفض الظلم وتعرف ما هو العيب والحرام.

وتابع إنه ليس ضد ثورتى 25 يناير 2011 و30يونيو 2013، لكن الأوضاع التى مرت بها البلاد فى ال7سنوات الماضية صعبة قائلا : مش هنستحمل اللى حصل من 7 سنين يتكرر تانى بقولها تانى .

وأضاف إن حمل البلاد ثقيل حدا وأنه يحب عبدالناصر والسادت موضحا أن “التحدى فى مصر أكبر من مبارك ومرسي”.