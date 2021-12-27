السيسي للمصريين: الكهرباء غالية عشان الدولة لا تتحمل العجز.. وكل واحد ياخد حقه (فيديو)

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، على إنجازات قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وذلك خلال كلمته في افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وقال السيسي : “كانت المشكلة في 2014 إن إحنا ننتج كهرباء بس؟.. لأ .. ننتج وننقل ونخلى جودة توزيعها عالية، علشان نعمل ده اتكلف تريليون و58 مليار جنيه بدون تكاليف مشروعات حياة كريمة، والرقم ده لما اتحط ، كتير مننا قال هل كان مطلوب مننا؟ هل كان فيه خيار تاني؟ لأ،والخطة العاجلة للكهرباء تكلفت 2 مليار دولار”.

وأضاف: “البيانات دي مهم إنها توصل للناس، سواء الورقي والتليفزيون والراديو نتكلم عن الموضوع ده علشان الناس تعرف الحكاية ماشية إزاي”.

وتابع الرئيس السيسي: “لما بتكلم مع الناس يقولوا الكهرباء غالية علينا، صحيح، هي غالية لكن مش عشان عاوزين نغليها عليكم، لأن أعباء المشاريع ضخمة جدا، ولازم كل واحد ياخد حقه، أنا وفرت لك خدمة، حوكمة إجراءاتنا اللى احنا بنعمله نستهدف منه تحصيل ولا لأ؟ لو مش بنحصله هيبقى فيه عجز مش هتقدر الدولة تتحمله، ولو مفيش كهرباء المصانع هتقفل البلد دي هتتهد”.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ويفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة.