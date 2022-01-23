السيسي للمصريين: الطريق أمامنا طويلًا وقدرنا أن نعيش في منطقة مضطربة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا في مناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن، ينعم فيه في جميع أبناء الشعب سبل العيش الكريم، وأقول أن الطريق مازال أمامنا طويلاً، وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو خطوة على طريق بناء المستقبل، الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره، وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية، مستشهدًا بمبادرة “حياة كريمة” التي تجوب محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 70، اليوم الأحد: “أن هذا الطريق لن يكون ممهدًا دون حدوث عوائق تعترض مسيرتنا، في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري”.

وأوضح السيسي، أن قدر مصر أن تعيش في وسط منطقة مضطربة، كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، وما كان مستحيلًا بالأمس أصبح ممكنا اليوم.

واختتم الرئيس: “لا سبيل أمامنا إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطنية، وبها نحافظ على الثوابت الوطنية التي لا تدخل في شئون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين”.

وتحتفل الشرطة المصرية كل عام في 25 من يناير بعيد الشرطة، الذي يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم.