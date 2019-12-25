السيسي للمصريين : اطمنوا بتماسككم إحنا دولة مش قليلة وإمكانياتنا كويسة (فيديو)

خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين : "اطمنوا باستقراركم وتماسككم، إحنا دولة مش قليلة، إحنا 100 مليون وإمكانياتنا كويسة".

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بشأن العام المقبل 2020، قائلا: “اطمنوا بتماسككم إحنا دولة مش قليلة وإمكانياتنا كويسة”.

جاء ذلك في ردا على سؤال للصحفيين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، ردا على سؤال حول كيف يطمئن الرئيس المصريين على مصر وعلى الإقليم العام الجديد 2020

وقال السيسي: “نحن قادرين بمفردنا إن شاء الله نجابه تحدياتنا باستقرارنا”.

وأضاف: “خلي بالكم من الكلمة دي كويس (الاستقرار).

وتابع: “كل اللي نال منكم حاجة خدها بعدم اسقرارنا، كل ما البلد ومؤساساتها واقفة متماسكة”.

واستدرك: “بفكركم في لقاءات فبراير ومارس 2011”.

وقال: “قولتلكم قطعوا الرأس، والرأس عبارة عن أذرع الدولة كلها بما فيها مؤسساتها التشريعية والدستورية”.

وأضاف: “الدستور لما تسقطه مفيش أساس تمشي عليه، طب لما نعمل دستور بقى، مش ده اللي حصل، بغض النظر عن رضانا من عدمه”.

وتابع: “أحيانا تكون رضاك عن الموضوع 60%، لكن أحسن من لا شيء”.

وخاطب المصريين: “اطمنوا باستقراركم وتماسككم، إحنا دولة مش قليلة، إحنا 100 مليون وإمكانياتنا كويسة”.