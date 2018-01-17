السيسي للمصريين: ارفع راسك واوعى تقول أنا كنت بعاني

المال - خاصأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تفرد الشعب المصري في رد فعله بخصوص الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.وأضاف منذ قليل خلال مؤتمر حكاية وطن الذي يستعرض ما تحقق خلال فترة توليه المسئولية: أنه يتفاخر دائمًا بوعي الشعب المصري تجاه الاصلاحات التي يتم تنفيذها،

المال – خاص



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تفرد الشعب المصري في رد فعله بخصوص الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف منذ قليل خلال مؤتمر حكاية وطن الذي يستعرض ما تحقق خلال فترة توليه المسئولية: أنه يتفاخر دائمًا بوعي الشعب المصري تجاه الاصلاحات التي يتم تنفيذها، حين يلتقي بأي وفد أجنبي.

وتابع الرئيس: “بتشوفوا رد الفعل في أي دولة حوالينا .. إلا أنتم … عايز اقولكم انتم اكرمتم مصر .. وشرفتوا مصر .. وقسمًا بالله انا صادق في كل كلمة بقولهالكم”.

أضاف السيسي موجهًا حديثه لأي مصري في الخارج او الداخل: ارفع راسك واوعى تقول أبدا انا صبرت وكنت بعاني .. لأ .. انت ما كنتش بتعاني .. كنت بتبني وتعمر .. وبتعمل لأبنائك وأبناء أبنائك.. مايصحش اقول ان انتم بتعانوا، لأن اللي اتعمل عظيم، على المستوى الشخصي باشعر بفخر شديد لما اجلس مع أي وفد آخر .. أقول لهم إن الحكاية ليست حكاية رئيس .. وإنما الحكاية حكاية شعب.