السيسي للمستثمرين العمانيين: مصر بها فرص استثمارية كبرى

المال- خاص التقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بمسقط مجموعة من كبار رجال الأعمال العمانيين، وذلك بحضور على بن مسعود السنيدى وزير التجارة والصناعة و يوسف بن علوى بن عبد الله وزير الشئون الخارجية من الجانب العُمانى، وسامح شكرى وزير الخارجية والمهندس، طارق قابيل وزير التجارة والصنا

المال- خاص

التقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بمسقط مجموعة من كبار رجال الأعمال العمانيين، وذلك بحضور على بن مسعود السنيدى وزير التجارة والصناعة و يوسف بن علوى بن عبد الله وزير الشئون الخارجية من الجانب العُمانى، وسامح شكرى وزير الخارجية والمهندس، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وبحسب بيان للرئاسة، قال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد فى بداية اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية العمانية، وما تتمتع به من استقرار على مدار عقود، ساهمت فيه بشكل رئيسى حكمة القيادة العمانية التى تحظى بتقدير كبير من الشعب المصرى.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى ما يوفره السوق المصرى من فرص استثمارية كبرى، مستعرضاً التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي والمالى، وتطوير البنية الأساسية وزيادة مصادر الطاقة، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.

وعرض ما يجرى تنفيذه فى مصر من مشروعات قومية كبرى، مؤكداً أن ما تشهده حالياً مصر من تقدم وتطور يرجع بالأساس إلى رغبة وإرادة الشعب المصرى وإصراره على تحقيق التقدم والنمو والحفاظ على الاستقرار.

وقد استعرض السادة الوزراء ما تشهده مصر من تطور ونمو على مختلف الأصعدة، مشيرين فى هذا الصدد إلى ما يتم توفيره من حوافر لتشجيع الصناعات فى مختلف محافظات الجمهورية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، فضلاً عن تبنى استراتيجية شاملة تم تضمينها فى رؤية مصر 2030، تسعى إلى إحداث نهضة حقيقة فى مختلف القطاعات.

كما أكد وزير الخارجية أنه مواكبةً للتطور الاقتصادى تتبنى مصر سياسة خارجية داعمة لذلك التطور تحافظ خلالها على علاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم، وعدم الدخول فى نزاعات أو خلافات، بما يساهم فى تدعيم حالة الاستقرار الذى تشهدها مصر فى الوقت الحالى.

كما تم استعراض جهود الحكومة المصرية فى تأهيل وتمكين الشباب لتولى المناصب القيادة، حيث تم عرض المبادرات المتعددة الجارى تنفيذها فى هذا الإطار، بما يساهم فى توفير أجيال جديدة من القيادات الواعية القادرة على تولى المسئولية.

,ووفق البيان، تم عرض سياسة الحكومة فى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخاصة مبادرة البنك المركزى لتوفير 200 مليار جنيه كقروض ميسرة بفوائد بسيطة لمساعدة تلك المشروعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رجال الأعمال العمانيين رحبوا خلال اللقاء بزيارة الرئيس للسلطنة، مؤكدين حرصهم على زيادة استثماراتهم في مصر فى ضوء ما يلمسونه من تغير وتنامى للاقتصاد المصري.

كما أشادوا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ومساهمتها في تحسين مناخ الأعمال.

وأشار السفير بسام راضى إلى أنه تم خلال اللقاء التباحث حول آفاق التعاون مع الشركات االعمانية، حيث تم الاستماع إلى ما أبداه رجال الأعمال العمانيين من مقترحات وأفكار حول مناخ الأعمال في مصر وسبل تعزير التبادل التجارى بين البلدين والتعاون فى مجال الاستثمار.

وعقب اللقاء، توجه الرئيس إلى مطار مسقط حيث كان فى وداع قبيل مغادرة سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، و يوسف بن علوى بن عبد الله وزير الشئون الخارجية وعدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين العمانيين.