السيسي للكويت: نقدر مساعيكم.. سنقف بحسم ضد داعمي الإرهاب

المال - خاصبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم في قصر الاتحادية مع صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، الأزمة مع قطر.وبحسب بيان من الرئاسة، اليوم، استعرض وزير الخارجية الكويتى الجهود التي تقوم بها بلاده للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية

المال – خاص

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم في قصر الاتحادية مع صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، الأزمة مع قطر.

وبحسب بيان من الرئاسة، اليوم، استعرض وزير الخارجية الكويتى الجهود التي تقوم بها بلاده للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية في هذا التوقيت الذى تشهد فيه المنطقة تحديات جسام، معرباً عن تقديره للشواغل المصرية في هذا الصدد.

وأعرب الرئيس عن تقديره للمساعى الحميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وأوضح أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة والسعى للحفاظ على الأمن القومى العربى، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شئونها، وأكد أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها.

وقد أكد وزير الخارجية الكويتى حرص بلاده على أمن واستقرار مصر باعتبارها دعامة رئيسية للاستقرار في المنطقة العربية، مشيراً إلى مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وأعرب عن تطلع بلاده لاستضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع سامح شكرى وزير الخارجية، و محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.