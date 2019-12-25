السيسي للقطاع الخاص : فيه مجال للمشاركة وهديك مشروع على المفتاح (فيديو)

الرئيس السيسي قال:"لو تابعتم تطورات التشكيل الحكومي على مدار الخمس سنوات الماضية هتجد أن كل مرة بنأخد خطوة متقدمة في تحسين أدائنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية دور القطاع الخاص المصري في التنمية خلال 2020، مؤكدا ا

السيسي : دور القطاع الخاص دور معتبر ومقدر

جاء ذلك ردا على سؤال الإعلامي عمرو الليثي، حول فلسفة التغير الوزاري الأحدث، ودور القطاع الخاص في 2020 على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم

وأجاب السيسي: “هبدأ بالجزء الأخير من السؤال .. دور القطاع الخاص دور معتبر ومقدر واحنا بنشجعه”.

وأضاف: “يا قطاع خاص لو أنتوا عايزين في كل اللي شوفتوه ده مشاركة، تعالوا، بأكدهولك علشان تقوله بأسمي .. فيه مجال .. بديك مشروع على المفتاح”.

وتابع: “مش هتاخد وقت لا مع مؤسسة دولة ولا مع مسار التعاقد وكل حاجة اتعملت بكفاءة كويسة، والتعاقدات اللي اتعملت بأسعار مناسبة مش مغالة فيها”.

وقال: “كل الكلام ده متاح ليهم كقطاع خاص سواء كان في المسار الطبيعي الدولة حريصة جدا”.

السيسي: هذه مرحلة إصلاح إداري

واستدرك قائلا: “بالمناسبة دي مرحلة إصلاح إداري بما فيه الصناعة، لأن ده الهدف وده المستقبل للتشغيل ولتحسين موقفنا الاقتصادي”.

وعاد السيسي للحديث عن الجزء الأول من السؤال بخصوص تشكيل الحكومة، قائلا: “لو تابعتم تطورات التشكيل الحكومي على مدار الخمس سنوات الماضية هتجد أن كل مرة بنأخد خطوة متقدمة في تحسين أدائنا”.

وأضاف: “الحاجة التانية إن إحنا لقينا إن فيه أمور يجب إعادة تنظيمها أو نستفيد من الخبرات اللي توفرت”.

وتابع: ة”يعني اللي مسك مثلا السياحة والأثار معنى بالموضوع بقاله اكتر من سنة وبالتالي اتشكلت عنده فكرة كويس وإحنا كمان اطمنا للأداء، فممكن نخلي القطاعين يشتغلوا مع بعض”.

وأكد الرئيس السيسي أن التطوير لا ينتهي قائلا: “بالمناسبة التطوير ما بينتهيش، طول ما احنا عايشين أو اللي بعد مننا .. التطوير والإصلاح هيجيب الأفضل”.