السيسي للفنانين : لازم تعملوا حاجة لمصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى نجوم الغناء من خلال الفنان محمد فؤاد ، و طالبهم بالوقوف بجانب مصر والوفاء بعهدهم بدعم القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم، قائلا : من 5 سنين قولتوا مش هنوقف معاكم لكن وقفنا معاكم ووفينا بعهدنا ولازم توفو بعهدكم.

وأضاف – فى كلمته اليوم الخميس بالندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، تعقيبا على أغنية الفنان محمد فؤاد بعنوان “هو ده” – أن القوات المسلحة ضحت من أجل مصر وأهلها فى وقت صعب، موضحا أن الحب ميعملش حاجة كلنا بنحب مصر و لازم تعملوا حاجة.