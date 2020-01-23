السيسي للشرطة والجيش: ما تخوضونه من حرب شرسة ضد الإرهاب محل تقدير

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى رجال الشرطة في عيدهم الـ 68، ولرجال القوات المسلحة، خلال احتفالية نظمتها وزارة الداخلية، داخل أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى رجال الشرطة في عيدهم الـ 68، ولرجال القوات المسلحة، خلال احتفالية نظمتها وزارة الداخلية، داخل أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، بهذه المناسبة.

وقال السيسي: أعضاء هيئة الشرطة إن ما تخوضونه من حرب شرسة، بالتعاون مع أقرانكم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود، سيظل محل تقدير واعتزاز مني وجميع أفراد الشعب العظيم”.

وتابع السيسي: التضحية لا يستحملها إلا رجال أشداء وأنتم أبناؤه الأوفياء، ومصدر فخره وعزته ومصر تطلع لدوركم في حماية الوطن من كل شر”.

واختتم: “تحية للشعب المصري والشهداء الأبرار”.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

بدأ الحفل، بتقديم الفنان مصطفى حجاج وهبة مجدي، أغنية بعنوان “هنا مصر”، لإبراز دور الأمن في حياة المجتمع، إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تبرز جهود الوزارة في حفظ الأمن، والتصدي للخارجين عن القانون.

وحكى الفنان الكبير أمير كرارة، قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبد الرازق، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

وكرم الرئيس عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

ومنح الرئيس عدد من ضباط الشرطة، أنواط الامتيار تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم لحفظ الأمن، وبين المكرمين مدير أمن أسوان، ومديرية أمن الغربية، والعميد منار محمد من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وكرم عددًا من شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.