السيسي للحكومة : لا اعتبارات لأي خسائر مالية في مواجهة «كورونا».. الأهم صحة المواطنين

بعد وقف حركة الطيران بدءا من الخميس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن صحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا لها الأولوية في أي قرارات.

وأضاف رئيس الوزراء أن القرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة هي إجراءات للوقاية واحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن تلك القرارات يترتب عليها تبعات اقتصادية على الدولة مثل ما سيتعرض له قطاع الطيران من خسائر بعد تعليق الرحلات، ولكن توجيهات الرئيس السيسي واضحة للحكومة، وهي أن الأهم أرواح وصحة المواطنين ولا يتم النظر لأي خسائر مالية.

وصرح بذلك رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم بمشاركة وزراء السياحة والآثار والطيران المدني والإعلام، في إطار الإجراءات الدورية التي تتم على مدار الساعة من الحكومة لمتابعة تطورات فيروس «كورونا».