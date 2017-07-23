سيـــاســة

السيسي للإرهابيين: دماء الأبرياء غالية.. عناوين صحف اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة هذا اليوم 23 يوليو.أخبار مصر– اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق– مصر تستفيد بخبرة بيرو في التغذية المدرسية– الإعدام لـ28 إرهابياً.. في اغتيال النائب العام السابقالأهرام– الرئيس: أقول لمن يمول الإرهابيين
23 يوليو، 2017 23 يوليو، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة هذا اليوم 23 يوليو.

أخبار مصر

– اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

– مصر تستفيد بخبرة بيرو في التغذية المدرسية

– الإعدام لـ28 إرهابياً.. في اغتيال النائب العام السابق

الأهرام

– الرئيس: أقول لمن يمول الإرهابيين دماء الأبرياء غالية وما تفعلونه لن يمر دون حساب

– اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن التصعيد فى القدس غدا

– اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

– شكري والصفدي يناقشان الأوضاع فى القدس ومحيط المسجد الأقصى

– الإسكان تصالح شركات المقاولات .. صرف التعويضات لمواجهة خسائر تعويم الجنيه وأسعار الوقود

– تهانى للرئيس بذكرى ثورة يوليو من كبار رجال الدولة

– البابا يرأس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا ساويرس

– التفتيش البحرى يطارد ( حيتان اليخوت ) المخالفين بالبحر الأحمر

الأخبار

– «نار» تذاكر الطيران تشعل موسم الحج

– انطلاق العمل في أبراج العلمين

– مصر تستفيد بخبرة بيرو في التغذية المدرسية

– انطلاق الخطة العاجلة لتطوير مدن الجنوب’

– لأول مرة داخل القاعدة العسكرية : تخريج 11 دفعة من الكليات العسكرية في حضور عربي رفيع المستوي

– الري : طريق بديل لقناطر أسيوط القديمة .. مؤقتا

– غدا.. آخر مهلة لتظلمات تحديث البطاقات

الجمهورية

– الإعدام لـ28 إرهابياً.. في اغتيال النائب العام السابق

– الألســــــن تحـــــــدد شـــــــروط الأقســــــــام

– محمود عبدربه ثاني الثانوية العام الماضي

– مـــدارس التمريــــض لبنـــــات الدقهــــلية فقــــط

– الحكم في استئناف أحمد عز.. 24 يوليو

– حفيد مبارك يلعب للأهلي

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