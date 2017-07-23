السيسي للإرهابيين: دماء الأبرياء غالية.. عناوين صحف اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال آخر عناوين الصباح الصادرة هذا اليوم 23 يوليو.
أخبار مصر
– اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق
– مصر تستفيد بخبرة بيرو في التغذية المدرسية
– الإعدام لـ28 إرهابياً.. في اغتيال النائب العام السابق
الأهرام
– الرئيس: أقول لمن يمول الإرهابيين دماء الأبرياء غالية وما تفعلونه لن يمر دون حساب
– اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن التصعيد فى القدس غدا
– اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق
– شكري والصفدي يناقشان الأوضاع فى القدس ومحيط المسجد الأقصى
– الإسكان تصالح شركات المقاولات .. صرف التعويضات لمواجهة خسائر تعويم الجنيه وأسعار الوقود
– تهانى للرئيس بذكرى ثورة يوليو من كبار رجال الدولة
– البابا يرأس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا ساويرس
– التفتيش البحرى يطارد ( حيتان اليخوت ) المخالفين بالبحر الأحمر
الأخبار
– «نار» تذاكر الطيران تشعل موسم الحج
– انطلاق العمل في أبراج العلمين
– مصر تستفيد بخبرة بيرو في التغذية المدرسية
– انطلاق الخطة العاجلة لتطوير مدن الجنوب’
– لأول مرة داخل القاعدة العسكرية : تخريج 11 دفعة من الكليات العسكرية في حضور عربي رفيع المستوي
– الري : طريق بديل لقناطر أسيوط القديمة .. مؤقتا
– غدا.. آخر مهلة لتظلمات تحديث البطاقات
الجمهورية
– الإعدام لـ28 إرهابياً.. في اغتيال النائب العام السابق
– الألســــــن تحـــــــدد شـــــــروط الأقســــــــام
– محمود عبدربه ثاني الثانوية العام الماضي
– مـــدارس التمريــــض لبنـــــات الدقهــــلية فقــــط
– الحكم في استئناف أحمد عز.. 24 يوليو
– حفيد مبارك يلعب للأهلي