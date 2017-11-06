السيسي لـCNBC الأمريكية: الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن بدرجة كبيرة

وكالات:قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن بدرجة كبيرة.وأضاف، في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة «CNBC» الأمريكية: «إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن بالطبع بدرجة كبيرة، فلقد أطلقنا مشروعات كثيرة، بدأت بمشروع قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، مع تخصيص

وكالات:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن بدرجة كبيرة.





وأضاف، في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة «CNBC» الأمريكية: «إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن بالطبع بدرجة كبيرة، فلقد أطلقنا مشروعات كثيرة، بدأت بمشروع قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، مع تخصيص 5. 1 مليون فدان للزراعة، وإنتاج الأسماك، وإقامة شبكة كبيرة من الطرق».

وتابع: «كل هذه المشروعات للبنية الأساسية تعمل بها أعداد هائلة من العمال، حيث توفر هذه المشروعات فرص عمل لنحو 3 ملايين شخص على مدار ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من حل مشكلة البطالة، ويجب ألا ننسى أنه يوجد في مصر أكثر من 60 مليون شخص دون سن الأربعين أغلبهم من الشباب، وأن توفير عمل لملايين الشباب أمر ليس باليسير في دولة مثل مصر».

وأوضح السيسي أن استهداف السياحة في مصر مسألة خطيرة للغاية تنطوى على تأثير كبير على الاقتصاد، مشيرا إلى أن عدد السياح القادمين إلى مصر والعائدات الناتجة عن السياحة لم تصل- حتى الآن- إلى ذلك المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2011.

وتابع الرئيس قائلا: «إن كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد المصري يستهدف دائما قطاع السياحة بغرض التأثير على العائدات الناتجة عنه، ولكن الأوضاع تحسنت بدرجة كبيرة مقارنة بالأشهر والأعوام الماضية».

وأكد «أن الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق السياحية وصلت إلى أعلى مستوى، من أجل ضمان زيارة السياح بأمان والاستمتاع برحلتهم إلى مصر والعودة بسلام إلى بلادهم».