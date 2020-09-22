السيسي لـ«الأمم المتحدة»: من المؤسف غض الطرف عن تسهيل انتقال الإرهابيين لمناطق الصراع

وشدد السيسي على حرص مصر يمتد على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.

وأكد السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الدورة 75 منذ قليل أنه من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين.

وأضاف السيسي أن ذلك يتم سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

وشدد السيسي على حرص مصر يمتد على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التى تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.