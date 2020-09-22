سيـــاســة

السيسي لـ«الأمم المتحدة»: لم نقصر في واجبنا الإنساني تجاه 6 ملايين لاجئ ومهاجر

أكد السيسي، أن المهاجرين واللاجئين يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين.
محمد مجدي 11:34 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 11:34 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن مصر لم تقصر في أداء واجبها الإنساني و دون متاجرة أو ابتزاز إتجاه المهاجرين واللاجئين.

وقال السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الدورة 75، إن هناك 6 ملايين لاجئ ومهاجر ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها .

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وأضاف السيسي، أن المهاجرين واللاجئين يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.

وأوضح السيسي ، أن الأجندة الدولية لحقوق الإنسان تحظي بأهمية متزايدة لما لها من أثر مباشر على تعزيز بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له والحفاظ على حقوقه ضمانا لتمتعه بحياة كريمة وللتعامل مع التحديات التى تواجهه على كافة المستويات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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